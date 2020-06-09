В Белокурихе заработали санатории. Как изменился отдых из-за пандемии?

Хочу в санаторий. Можно?

Да, если вы не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными.

Чтобы попасть в санаторий, недостаточно купить путевку. Также нужно не позднее чем за двое суток до отправления на отдых сдать тест на COVID-19.

На курорте вы должны представить две справки:

отрицательный результат лабораторного анализа в отношении инфекции COVID-19;

справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Их можно взять в поликлинике по месту жительства либо в частном медцентре.

В Белокурихе сдать тест на COVID-19 нельзя (здесь нет специальной лаборатории). Поэтому если приедете без этих документов – в санаторий не примут. Справка – это строгое правило, которое здравницы не могут нарушить ни при каких условиях.