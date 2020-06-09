В Белокурихе заработали санатории. Как изменился отдых из-за пандемии?

С 8 июня здравницы Белокурихи начали принимать первых туристов. Из-за пандемии правила отдыха несколько изменились. К чему стоит быть готовым и без каких документов на курорт не пустят – читайте в материале amic.ru.
Да, если вы не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными.
Чтобы попасть в санаторий, недостаточно купить путевку. Также нужно не позднее чем за двое суток до отправления на отдых сдать тест на COVID-19.
На курорте вы должны представить две справки:
- отрицательный результат лабораторного анализа в отношении инфекции COVID-19;
- справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.
Их можно взять в поликлинике по месту жительства либо в частном медцентре.
В Белокурихе сдать тест на COVID-19 нельзя (здесь нет специальной лаборатории). Поэтому если приедете без этих документов – в санаторий не примут. Справка – это строгое правило, которое здравницы не могут нарушить ни при каких условиях.
Да. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Надевать их нужно будет выходя из номера или в общественных местах. Вы можете привезти маски с собой либо купить на курорте.
Индивидуальные средства защиты потребуются также, если отправитесь в магазин или аптеку. Ведь на территории Алтайского края действует масочный режим.
Питание в санаториях организовали так, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.
Столы будут стоять на расстоянии примерно 2 метра друг от друга, и за каждым может сидеть только один человек. Исключение – для семей, которые и так проживают вместе в одном номере.
Шведский стол тоже изменится. Блюда расставят так, чтобы туристы могли брать их и при этом соблюдать социальное дистанцирование. Для этого даже на полу нанесут сигнальную разметку.
Отдыхающие будут посещать медицинские процедуры индивидуально и в строго назначенное время. В санаториях приостановили групповые процедуры. Речь идет о бассейнах, саунах, занятиях йогой, пилатесом, ЛФК, и даже в тренажерный зал туристы будут ходить по отдельности и по предварительной записи.
Ежедневно, не реже одного раза в день, отдыхающим будут измерять температуру тела. Это необходимо, чтобы вовремя выявить признаки недомогания. В случае повышенной температуры или симптомов ОРВИ – изолируют от других гостей.
Отдыхающие должны будут регулярно проветривать номер, в лифт может заходить только один человек.
Туристы обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и носить маски при выходе из номера. Также нужно будет регулярно мыть руки с мылом и использовать кожный антисептик.
Пока на территории санатория запрещено проводить массовые мероприятия. Поэтому какое-то время не будет работать боулинг, бильярд, ночной клуб и прочие развлечения. Дети смогут играть только на уличных площадках.
Во всяком случае здравницы делают все возможное, чтобы так было. В помещениях, где будут проводить процедуры, установят оборудование для обеззараживания воздуха, после приема все контактные поверхности обработают и проветрят помещение.
Убирать номера будут тщательно, в том числе дезинфицировать все поверхности. Влажная уборка должна проводиться не реже одного раза в день. Во всех общественных местах каждые два часа будут проводить уборку с применением дезинфицирующих средств.
Сотрудников без справок об отсутствии коронавируса не допустят к работе. При наличии симптомов ОРВИ допускать к работе не будут. Они, как и отдыхающие, должны соблюдать профилактические меры – часто мыть руки с мылом, носить маски, пользоваться антисептиками, несколько раз за смену измерять температуру.
Нет. Уведомление о возобновлении деятельности (это обязательное условие) подали только семь алтайских санаториев. Пять из них находятся в Белокурихе – это здравницы "Алтай", "Россия", "Белокуриха", "Аврора" и "Транссиб". Также заработал "Алтайхимпром" в Яровом и "Сосновый бор" в Первомайском районе.
"За первые два дня в них заедут порядка 70 человек, в основном это жители Сибирского федерального округа", – рассказал Евгений Дешевых, руководитель управления по туризму.
В ближайшее время уведомления о начале работы подадут еще ряд санаториев. Всего в Алтайском крае существует 41 такая организация.
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