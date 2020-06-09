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В Белокурихе заработали санатории. Как изменился отдых из-за пандемии?

, ИА "Амител"
Хочу отдохнуть в Белокурихе. К чему нужно быть готовым?
www.belokurikha.ru

www.belokurikha.ru

С 8 июня здравницы Белокурихи начали принимать первых туристов. Из-за пандемии правила отдыха несколько изменились. К чему стоит быть готовым и без каких документов на курорт не пустят – читайте в материале amic.ru.

1
Хочу в санаторий. Можно?

Да, если вы не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными.

Чтобы попасть в санаторий, недостаточно купить путевку. Также нужно не позднее чем за двое суток до отправления на отдых сдать тест на COVID-19.

На курорте вы должны представить две справки:

  • отрицательный результат лабораторного анализа в отношении инфекции COVID-19;
  • справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Их можно взять в поликлинике по месту жительства либо в частном медцентре.

В Белокурихе сдать тест на COVID-19 нельзя (здесь нет специальной лаборатории). Поэтому если приедете без этих документов – в санаторий не примут. Справка – это строгое правило, которое здравницы не могут нарушить ни при каких условиях.

2
А маски носить нужно?

Да. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Надевать их нужно будет выходя из номера или в общественных местах. Вы можете привезти маски с собой либо купить на курорте.

Индивидуальные средства защиты потребуются также, если отправитесь в магазин или аптеку. Ведь на территории Алтайского края действует масочный режим.

3
Еду из Москвы в санаторий Белокурихи. Мне придется сидеть на карантине?
Нет. В Алтайском крае отменили требование обязательной двухнедельной изоляции для приезжих из других регионов. Поэтому смело покупайте путевку.
4
А проживать в номере семьей можно?
Да. Хотя это, скорее, исключение, чем правило. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в номерах должно проживать по одному человеку. Но если вы планировали снять один номер на семью, проблем с заселением не будет.
5
А как будут работать столовые?

Питание в санаториях организовали так, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.

Столы будут стоять на расстоянии примерно 2 метра друг от друга, и за каждым может сидеть только один человек. Исключение – для семей, которые и так проживают вместе в одном номере.

Шведский стол тоже изменится. Блюда расставят так, чтобы туристы могли брать их и при этом соблюдать социальное дистанцирование. Для этого даже на полу нанесут сигнальную разметку.

6
А что будет с процедурами?

Отдыхающие будут посещать медицинские процедуры индивидуально и в строго назначенное время. В санаториях приостановили групповые процедуры. Речь идет о бассейнах, саунах, занятиях йогой, пилатесом, ЛФК, и даже в тренажерный зал туристы будут ходить по отдельности и по предварительной записи. 

7
Какие правила должны соблюдать отдыхающие?

Ежедневно, не реже одного раза в день, отдыхающим будут измерять температуру тела. Это необходимо, чтобы вовремя выявить признаки недомогания. В случае повышенной температуры или симптомов ОРВИ – изолируют от других гостей. 

Отдыхающие должны будут регулярно проветривать номер, в лифт может заходить только один человек.

Туристы обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и носить маски при выходе из номера. Также нужно будет регулярно мыть руки с мылом и использовать кожный антисептик.

Пока на территории санатория запрещено проводить массовые мероприятия. Поэтому какое-то время не будет работать боулинг, бильярд, ночной клуб и прочие развлечения. Дети смогут играть только на уличных площадках.

8
И чем тогда заняться?
Гулять на свежем воздухе. Несмотря на то, что многие развлекательные комплексы будут закрыты, у вас будет куча свободного времени для прогулок на природе. В Белокурихе есть сеть терренкуров (оздоровительных маршрутов). Также открыта канатная дорога на горе Церковка, будут работать прокаты спортивного инвентаря.
9
А отдыхать в санатории безопасно?

Во всяком случае здравницы делают все возможное, чтобы так было. В помещениях, где будут проводить процедуры, установят оборудование для обеззараживания воздуха, после приема все контактные поверхности обработают и проветрят помещение.

Убирать номера будут тщательно, в том числе дезинфицировать все поверхности. Влажная уборка должна проводиться не реже одного раза в день. Во всех общественных местах каждые два часа будут проводить уборку с применением дезинфицирующих средств.

Сотрудников без справок об отсутствии коронавируса не допустят к работе. При наличии симптомов ОРВИ допускать к работе не будут. Они, как и отдыхающие, должны соблюдать профилактические меры – часто мыть руки с мылом, носить маски, пользоваться антисептиками, несколько раз за смену измерять температуру. 

10
Все санатории открыты?

Нет. Уведомление о возобновлении деятельности (это обязательное условие) подали только семь алтайских санаториев. Пять из них находятся в Белокурихе – это здравницы "Алтай", "Россия", "Белокуриха", "Аврора" и "Транссиб". Также заработал "Алтайхимпром" в Яровом и "Сосновый бор" в Первомайском районе.

"За первые два дня в них заедут порядка 70 человек, в основном это жители Сибирского федерального округа", – рассказал Евгений Дешевых, руководитель управления по туризму.  

В ближайшее время уведомления о начале работы подадут еще ряд санаториев. Всего в Алтайском крае существует 41 такая организация. 

11
А в отеле Белокурихи остановиться можно?
Пока нет. До 22 июня бронирование мест и размещение в гостевых домах, турбазах, кемпингах, отелях на территории Белокурихи запрещено. А вот после, если эпидситуация не ухудшится, можете поехать на отдых.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.06.2020 12:48
Гость

Сезон с аттракционом "Русская рулетка" открыт!

9.06.2020 13:10
- гость -

"Хочу отдохнуть в Белокурихе. "
-------------
Для начала посетите психиатра.

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