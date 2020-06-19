Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических организаций до 2 июля. Соответствующее решение принято из-за резкой вспышки числа больных с коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в регионе выявили 60 случаев заражения – самый большой показатель за все время пандемии. Ожидалось, что турбазы Алтая смогут принимать посетителей с 22 июня. По мнению властей, наплыв туристов может привести к еще большему количеству зараженных.

При этом могут работать туристические организации с медицинскими лицензиями. Таких в республике 10. Там предприняты дополнительные меры безопасности: все сотрудники обязаны работать в масках и перчатках. Разрешена работа и общепита на открытом воздухе.

"Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока", – сказал Хорохордин.

В конце марта в регионе была приостановлена деятельность турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, а также ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания, кроме дистанционной торговли. Эти ограничения действовали до 1 июня. Однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в республике продлили ограничения еще на три недели.

Отметим, что аналогичные ограничительные меры действуют и в Алтайском крае. До 22 июня в крае приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, которые расположены за пределами городов и райцентров края. На данный момент неизвестно, будет ли губернатор края Виктор Томенко продлевать ограничительные меры по примеру Олега Хорохордина.

При этом с 8 июня в Белокурихе начали работу почти два десятка санаториев. Правда, с ограничениями: нельзя проводить групповые лечения, а также закрыты кафе, бассейны, сауны и спа-салоны. В первые дни работы в Белокуриху приехали несколько сотен туристов, которые при заезде представили специальные справки об отсутствии коронавируса.