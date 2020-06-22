Уголовное дело из-за падения школьницы с крыши многоэтажки возбудили в Барнауле

Следственные органы возбудили уголовное дело после падения 14-летней школьницы с крыши барнаульской многоэтажки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года трое несовершеннолетних друзей находились на лестничной площадке одного из подъездов жилого дома в Барнауле. Подростки поднялись на крышу дома, а 14-летняя девочка решила спуститься с крыши на балкон, однако повисла на краю, не удержалась и упала с высоты девятого этажа. От полученных травм она скончалась. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки. Расследование продолжается.
Ранее amiс.ru сообщал, что инцидент с падением несовершеннолетней произошел на улице Малахова, 61. По информации одного из очевидцев, юная горожанка скончалась не сразу – она дышала еще около 10 минут.
Комментарии
а 14-летняя девочка решила спуститься с крыши на балкон,
Кто то в этом виноват, кроме нее самой?
Оказывается,всё гораздо проще: не убегала,не догоняли - тараканы экстрима захотели.
вот это поворот...
Говорил же, невозможно СЛУЧАЙНО упасть с такой крыши.
14-летняя девочка решила спуститься с крыши на балкон
Господи, ЗАЧЕМ?!!! Это её балкон?
Как бы там ни было, смерть ребенка - это трагедия для всех. Потому со взрослых особый спрос. С родителей, что недоглядели и с ответственных лиц, что не обеспечили безопасность и прошляпили свободный доступ на крышу здания. Дети - есть дети. Сам виноват, в данном случае, не оправдание.
закроешь крыши, полезут в подвал и их там или током обнет или крысы съедят. Закроешь подвалы, поедут на речку и там утонут. огородишь все речки колючей проволокой и автоматчиков поставишь, пойдут в лес, заблудятся и с голоду подохнут... Такие детки свою участь найдут, хоть на кого заводи дела. Что называется - естественный отбор.