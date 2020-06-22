Уголовное дело из-за падения школьницы с крыши многоэтажки возбудили в Барнауле

Следственные органы возбудили уголовное дело после падения 14-летней школьницы с крыши барнаульской многоэтажки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года трое несовершеннолетних друзей находились на лестничной площадке одного из подъездов жилого дома в Барнауле. Подростки поднялись на крышу дома, а 14-летняя девочка решила спуститься с крыши на балкон, однако повисла на краю, не удержалась и упала с высоты девятого этажа. От полученных травм она скончалась. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки. Расследование продолжается.

Ранее amiс.ru сообщал, что инцидент с падением несовершеннолетней произошел на улице Малахова, 61. По информации одного из очевидцев, юная горожанка скончалась не сразу – она дышала еще около 10 минут.