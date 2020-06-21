"Они убегали". Школьница упала с крыши многоэтажки в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
В краевой столице погибла школьница, сорвавшись с крыши многоэтажки №61 на улице Малахова, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Несчастный случай произошел 20 июня вечером. По словам одного из очевидцев, девочка-подросток находилась в компании сверстников.
"Трагическая случайность. Кто-то увидел, что подростки на крыше, вызвал полицию, — уточнила местная жительница. — Они убегали. Девочка сорвалась".
По информации другого очевидца, юная горожанка скончалась не сразу – она дышала еще примерно 10 минут. Прибывшие медики спасти жизнь девочки не смогли.
Комментарии
Ребёнок испугался полицая
И как вот этой суке, которая полицаев звала, жить теперь???
Кто-то испугался что с ними что-то случиться на крыше и вызвал полицию.
Ответ будет держать Управляющая Компания , не обеспечившая должным образом содержание домового фонда, в том числе - исключения свободного доступа на крышу.
Только жизнь уже не вернуть. Соболезную.
21.06.2020 08:18
CALIBR
По этой логике, дорожники должны нести ответственность за дтп - не обеспечили безопасный проезд тому, кто на встречку вылез. Если человек прется туда, куда нельзя, почему кто то, кроме него, должен за это отвечать?
Кто-то увидел, что подростки на крыше, вызвал полицию
Ну и нахрена полицию звать? На наркоманов в подъезде в полицию не звонят, а мало ли, вдруг узнаю, кто звонил. А тут дети на крыше. В Камне-на-Оби предали, что подростки избивают прохожих, полиция ничего сделать не может. Лучше на крыше, чем с перьями в подворотнях
Дети с детства боятся ментов
Потому что если раньше "Дядя Стёпа" предупреждал правонарушения Он мог провести профилактическую беседу и отпустить без наказания (если в первый раз)
Щас "Стасик" притащит ребенка в отдел (ради получения палки) оформит протокол
И дальше: постановка на учёт, оськинский СОБЕС, характеристики из школы, с места жительства, обследования у психолога и ещё куча карательных мер...
От судьбы не убежишь. Соболезнования родным.
Замок можно сорвать.Как она оказалась на самом краю?
А где написано, что на крышу нельзя? Жильцы имеют право там антенны ставить и получать доступ к своей антенне. Может продвинутые дети после ветра пошли свою антенну настроить. Да и не уверен, что есть правовой акт запрещающий жильцам загорать на крыше своего дома, раньше это было распространено. Тут вообще сомнительные основания полицию вызывать, если они не кидали с крыши кирпичи
Да, тоже не понятно, как она оказалась на самом краю и почему побежала так, что сорвалась. Бежать надо было от края внутрь крыши