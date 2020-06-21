"Они убегали". Школьница упала с крыши многоэтажки в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

В краевой столице погибла школьница, сорвавшись с крыши многоэтажки №61 на улице Малахова, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Несчастный случай произошел 20 июня вечером. По словам одного из очевидцев, девочка-подросток находилась в компании сверстников.

"Трагическая случайность. Кто-то увидел, что подростки на крыше, вызвал полицию, — уточнила местная жительница. — Они убегали. Девочка сорвалась".

По информации другого очевидца, юная горожанка скончалась не сразу – она дышала еще примерно 10 минут. Прибывшие медики спасти жизнь девочки не смогли.