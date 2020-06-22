Барнаульскому "Динамо" разрешили сыграть в сезоне 2020/2021

Футбольному клубу "Динамо-Барнаул" разрешили принять участие в сезоне 2020/2021. Об этом сообщают в пресс-службе клуба. Алтайский коллектив прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе и получил право принять участие в Первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги.

Сейчас руководство ПФЛ формирует список команд – участниц турнира. Как уже сообщал amic.ru, после упразднения зоны "Восток" решено, что барнаульское "Динамо" сыграет в дивизионе "Урал-Поволжье". Ожидается, что турнир начнется в августе, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что все тесты на коронавирус, которые динамовцы и сотрудники клуба сдали в начале прошлой недели, показали отрицательные результаты. С 22 июня команда начала подготовку к новому сезону.