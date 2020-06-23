В Барнауле на детской площадке умер мужчина

В Барнауле мужчина умер на детской площадке, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, рядом с домом по адресу Чудненко, 92 на игровой территории скончался мужчина. Прохожий попытался помочь умирающему, делая ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, однако спасти человека не удалось.

Как сообщили в УМВД России по Барнаулу, в дежурную часть поступило сообщение, что на детской площадке лежит мужчина без признаков жизни. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи, все обстоятельства произошедшего выясняются. Возраст, а также причины смерти пока неизвестны.