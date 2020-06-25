510 работникам задерживают зарплату в Алтайском крае

Алтайские предприятия накопили задолженность перед 510 работниками, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Условия погашения долгов обсуждали на заседании рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы. Его провел губернатор Виктор Томенко.
Руководитель управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура уточнила, что больше половины задолженности приходится на отрасль обрабатывающих производств – 59,4% от общей суммы.
Свыше трети от общей суммы долгов накопилось в сфере транспорта. На нее пришлось 38,5% не выплаченных вовремя средств.
В четверку лидеров по этому показателю также вошли сельское хозяйство (1,9%) и ЖКХ (0,2%).
"При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства", – уточнила Капура.
Глава региона по результатам обсуждения поручил усилить контроль защиты прав работников. Накопление задолженности перед ними недопустима, подчеркнул Томенко.
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