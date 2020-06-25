Барнаульский зоопарк показал двух маленьких тигрят. Видео

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал двух маленьких амурских тигрят. Видео размещено в официальном сообществе зверинца в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как тигрица Багира сама выносит трехнедельных котят из своего логова, словно показывая их в объектив камеры.
Напомним, что потомство дали амурские тигры Шерхан и Багира 8 июня, всего у них родилось четверо полосатых малышей. Произошло это непосредственно перед открытием зверинца после периода самоизоляции.
Ранее amic.ru сообщал о появлении в зверинце трех львят, двух лосят, двух козлят и ягненка муфлона. Также в начале мая в парке появился на свет детеныш северного оленя.
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милашки!
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кииисы