Успели к открытию. Четыре тигренка родились в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение. Сегодня, 8 июня, около четырех часов утра на свет появились четыре тигренка. Родителями стали амурские тигры Шерхан и Багира.

Примечательно, что это произошло непосредственно перед открытием зверинца, которому разрешили работать согласно указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко о снятии части ограничительных мер по профилактике коронавируса.

Ранее amic.ru писал о рождении в зверинце трех львят, двух лосят и двух козлят. Во второй половине апреля в барнаульском зоопарке родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в парке появился на свет детеныш северного оленя.