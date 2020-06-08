Успели к открытию. Четыре тигренка родились в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение. Сегодня, 8 июня, около четырех часов утра на свет появились четыре тигренка. Родителями стали амурские тигры Шерхан и Багира.
Примечательно, что это произошло непосредственно перед открытием зверинца, которому разрешили работать согласно указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко о снятии части ограничительных мер по профилактике коронавируса.
Ранее amic.ru писал о рождении в зверинце трех львят, двух лосят и двух козлят. Во второй половине апреля в барнаульском зоопарке родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в парке появился на свет детеныш северного оленя.
Комментарии
Зверюхам тоже заняться больше нечем было в самоизоляции))
Сейчас набегут озлобленнные голодные комментаторы Тут хоть кормили в клетках, а их никто снаружи не кормил. Ходят вокруг клеток, брызжут слюной, то ли поменяться с животными хотят то ли сожрать их. Некоторые из них даже предлагали зверей выпустить.....что с людьми самоизоляция сделала.
тут только ты ядом весь монитор залил
8.06.2020 12:21
- гость -
Ходят вокруг клеток, брызжут слюной, то ли поменяться с животными хотят то ли сожрать их.
Сейчас времена такие. Народ голодный. Мало того 99.9% посетителей зоопарка едят животных.
Хороший видать зоопарк, раз в неволе дикие звери всякие разные размножаются. Обычного туговато с этим делом у них. Жаль, что детёнышей не выпустишь на волю, чтобы они там в своей среде обитания дальше жили. Не приучены уже будут, погибнуть могут быстро.
8.06.2020 12:33
- гость -
ОЧЕНЬ хороший зоопарк!
Да, такой хороший, что если клетки открыть, то животные никуда и уйти не захотят.