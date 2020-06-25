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Прокуратура утвердила обвинение против бывшего главного инженера ОАО "Модест"

, ИА "Амител"
Управленца обвиняют в получении взяток и хищении
Фото: модест22.рф

Фото: модест22.рф

Прокуратура Индустриального района города Барнаула утвердила обвинительное заключение против бывшего главного инженера ОАО "Модест". Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, находясь в должности главного инженера компании, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству региона, обвиняемый решал вопросы поставок комплектующих к инженерному оборудованию.

За заключение договоров без конкурса с 2014 по 2018 год мужчина получил почти 650 тысяч рублей. Кроме того, по фиктивным документам поставок бывший инженер похитил более 1,1 млн. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы и огромный штраф.

Напомним, что предприятие является единственным производителем детской молочной продукции в регионе. Как ранее сообщил amic.ru, в феврале 100% акций завода приобрел совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония, а ранее уголовное дело за взятки возбудили против главы предприятия Антониды Устиновой.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2020 18:08
Гость

Скока,скока??? А руководителю Горзеленхоза сколько "дали"? (в смысле-наказание)

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