Прокуратура утвердила обвинение против бывшего главного инженера ОАО "Модест"

Прокуратура Индустриального района города Барнаула утвердила обвинительное заключение против бывшего главного инженера ОАО "Модест". Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, находясь в должности главного инженера компании, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству региона, обвиняемый решал вопросы поставок комплектующих к инженерному оборудованию.
За заключение договоров без конкурса с 2014 по 2018 год мужчина получил почти 650 тысяч рублей. Кроме того, по фиктивным документам поставок бывший инженер похитил более 1,1 млн. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы и огромный штраф.
Напомним, что предприятие является единственным производителем детской молочной продукции в регионе. Как ранее сообщил amic.ru, в феврале 100% акций завода приобрел совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония, а ранее уголовное дело за взятки возбудили против главы предприятия Антониды Устиновой.
Комментарии
Скока,скока??? А руководителю Горзеленхоза сколько "дали"? (в смысле-наказание)