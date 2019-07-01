Алтайский Следком завершил расследование уголовного дела против генерального директора АО "Модест" Антониды Устиновой. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Материалы были переданы в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор АО "Модест" получила взятку в особо крупном размере от руководителя одного из предприятий региона. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества. Почти за 3,5 года генеральный директор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей", – напомнили в Следкоме.
Напомним, что контрольный пакет акций АО "Модест" принадлежит Алтайскому краю. Информация о заведении уголовного дела появилась почти одновременно с сообщением о планах администрации региона продать предприятие с аукциона. После волны недовольства ряда краевых депутатов и общественности, власти пока отказались от этой идеи.
Антониде Устиновой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица").
Кстати, в рамках расследования она дала признательные показания. На ее имущество наложен арест.
Комментарии
Ух, как неожиданно!
Особенно после новости, что курицу, несущие золотые яйца и одно из немногих нормальных молочных предприятий края хотят приватизировать...