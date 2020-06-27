Барнаульский совет женщин провел первое заседание в новом составе

26 июня в Барнауле состоялось первое заседание Совета женщин при главе Барнаула. Вячеслав Франк поздравил всех присутствующих со вступлением в четвертый состав совета.
"Совет женщин никогда не остается в стороне от важных для города событий. И в непростой для барнаульцев период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, особенно ценно отметить активное участие Совета женщин в жизни города. Вы принимали участие в общественном контроле за ходом санитарной обработки мест общественного пользования в многоквартирных домах. Отдельных слов благодарности заслуживает ваша работа по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Помощь в виде продуктовых наборов от Совета женщин получили 202 ребенка из 40 семей", – сказал глава города.
В ходе первого заседания из состава были избраны: председатель, заместитель председателя и секретарь. Председателем стала Валентина Косинова, которая возглавляла предыдущие два состава Совета женщин. Заместителем председателя большинством голосов выбрана Лариса Воронцова, а секретарем – Ксения Янчевская.
Кроме того, участницы обсудили голосование по поправкам в Конституцию и по присвоению Барнаулу звания "Город трудовой доблести", пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии