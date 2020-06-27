Жизнерадостный барнаулец покорил прохожих своими танцами

Жители Барнаула встретили на улице очень жизнерадостного мужчину. Он покорил прохожих своими зажигательными танцами, запись которых опубликовали в сообществе Barnaul22.
Очевидцы отметили, что бесплатное танцевальное представление можно было увидеть на улице Балтийской. Барнаулец совсем не обращал внимания на людей, которые были вокруг, и танцевал, как умел.
В комментариях под постом горожане предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но нашлись и те, кто решил, что танцор просто был так счастлив, что решил поделиться своим настроением с окружающими.
Комментарии
тик ток снимал
зоофил
Ну он же скорее всего под воздействием