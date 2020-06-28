Единственный в российской полиции корги вышел на пенсию

Начальника УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу отдал приказ об окончании службы единственного в России корги-полицейского – пса по кличке Рыжий, который боролся с наркоторговлей в Нижегородской области.
Об этом сообщается в аккаунте новоявленного пенсионера в Instagram. Примечательно, что за время службы собака не только многократно находила наркотики, но и накопила свыше 13 тысяч подписчиков.
Коллега четвероногого кинолог Ольга Чумарова продолжит работу с бывшим напарником Рыжего – овчаркой Зигером. На смену корги на службу взяли другого пса по кличке Фантик.
Ранее amic.ru опубликовал забавное видео присяги одной из новеньких служебных собак. Щенок-полицейский уснул на столе прямо во время церемонии.
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