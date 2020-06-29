Председатель "Справедливой России", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов провел видеоконференцию с представителями малого бизнеса. В ходе диалога он выяснил, какие законы необходимо принять для реальной помощи МСП, сообщает партийный сайт. В мероприятии принял участие гендиректор ООО "Сервисный центр Р – студио плюс" из Славгорода Рудольф Думлер.

Сергей Миронов указал на то, что по инициативе президента принимаются некоторые меры по поддержке бизнеса, в частности, малого и среднего. Он считает, что они адекватны, но недостаточны. "Более того, у меня есть информация, что на местах представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с противодействием местных властей и кредитных организаций, включая банки, которые должны оказывать максимальное содействие бизнесу, выдавать кредиты под 2-3%. А власти иногда не торопятся помогать, если речь заходит о сбыте продукции, организации рабочих мест", – отметил парламентарий.

Рудольф Думлер, который занимается ремонтом компьютерной техники, подтвердил слова Сергея Миронова, отметив при этом, что главная проблема – кадровая.

"Мне нужны инженеры, мастера, и государство мне их не готовит. Я их готовлю сам. Получается, что я на каждого сотрудника трачу два-три года, выращиваю специалиста, а он потом мне говорит, что хочет большего и едет в Барнаул", – сказал предприниматель и добавил, что вторая проблема – участие в тендерах, в которых нет никакой возможности выиграть.

Директор ООО "Виктор Спецодежда" (Оренбург) Екатерина Калегина сообщила о том, что ее производство почти не пострадало от коронавируса, поскольку производит спецодежду и средства индивидуальной защиты. Но проблема в том, что получение компенсации под субсидированную зарплату оказалось абсолютно невыгодным.

"Мы обращались в "Промсвязьбанк" и в "Сбербанк". Нам не отказали, но если посчитать комиссии, которые они требуют за то, чтобы провести субсидию через их счета, по грубым подсчетам получается 22-24%. А чем этот беспроцентный кредит в таком случае отличается от обычного кредита, я не понимаю", – возмутилась она.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Максим Скивко заявил о необходимости рассмотреть законопроект Минпромторга о мобильных и нестационарных объектах торговли, который лежит в Госдуме уже два года. По его мнению, он очень нужен предпринимателям.

Сергей Миронов ответил, что помнит об этом законопроекте и фракция "СР" готова его поддержать. "Все, что касается мобильных и нестационарных объектов торговли будем поддерживать, потому что это прямая поддержка фермеров и наших сельхозтоваропроизводителей", – подчеркнул политик.