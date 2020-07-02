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Известный алтайский пловец решил возобновить спортивную карьеру

, ИА "Амител"
Сейчас Андрею Гречину 32 года
Андрей Гречин / Фото: Mirsela.ru

Андрей Гречин / Фото: Mirsela.ru

Известный алтайский пловец Андрей Гречин принял решение о возобновлении карьеры. 32-летний барнаулец сообщил, что хочет вернуться на плавательную дорожку и вновь проверить свои силы в соревнованиях против сильнейших спортсменов.

"Решил возобновить карьеру. Возвращаюсь, чтобы получать удовольствие от плавания. Можно было бы просто плавать в Masters, но это не то, чего я хочу. Мне это не интересно, мне нравится соревноваться и соревноваться с сильными соперниками. Плавание меня дисциплинирует, мое возвращение — это больше вызов самому себе", — цитирует спортсмена РИА "Новости".

Напомним, Гречин завершил карьеру после Олимпийских игр 2016 года. На Олимпиаде-2012 в Лондоне барнаулец завоевал бронзовую медаль в составе сборной России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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