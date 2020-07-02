Барнаульцы пожаловались на маршрутку без гаек на колесе

Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула пожаловались на техническое состояние городских маршруток. Переживаниями местных жителей поделился паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"В таком техническом состоянии ездят маршрутки в Барнауле. Из шести гаек присутствует три на переднем колесе", — посетовал автор поста.
Номер маршрутного такси, изображенного на снимках, автор поста не указал. Однако по снимку видно, что маршрутку удалось запечатлеть на пересечении улицы Партизанской и Красноармейского проспекта. Предположительно, это автобус маршрута №41
Впрочем, не все горожане сочли негодования земляка обоснованными. "Опытным путем доказано, что три (гайки — прим. ред.) держат так же хорошо, как и шесть", "Ну нету и нету. Чё бубнить-то?", "Выглядит надёжно", — написали барнаульцы.
Комментарии
Если три гайки так же надежно, то при проектировании закладывали три, а не шесть.
Ааа... Летите так, всё равно уже ничего исправить нельзя (с)
Видно же что сорваны шпильки, что бы их поменять надо изрядно затратить время. А так ничего, походют еще