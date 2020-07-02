Барнаульские дорожники могут остаться без денег из-за некачественного ремонта

Администрация Каменского района намерена создать специальную комиссию, которая решит, производить ли оплату работ подрядчику за ремонт нескольких дорог в Камне-на-Оби.
Как сообщает газета "Каменские известия", контракт на ремонтные работы, стоимостью 3 млн рублей, заключили с одно из барнаульских компаний.
Фирма обязалась выполнить ямочный ремонт на улицах Барнаульская, Громова, Карла Маркса, Колесникова и Ленинградская до 15 июля.
Качество асфальтового покрытия после ремонта визуально не соответствует ГОСТу, уверены районные власти. Этот вопрос они намерены обсудить с директором компании-подрядчика, а если недостатки не устранят, то и вовсе не оплачивать работы.
Комментарии
Змеиногорский тракт заузили у школы садоводов. Лучше бы не делали. Где контролёры.