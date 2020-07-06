Насколько хватит ресурсов. Четыре застройщика "схлестнутся" за квартал 2036 в Барнауле

Четыре крупные строительные компании Алтайского края подали заявки на участие в торгах по продаже квартала 2036. Это последний сформированный участок на окраине города, предназначенный под комплексную застройку. Мэрия просит за землю рекордные 200 млн рублей. Однако застройщики уверены: участок продадут намного дороже, ведь каждая компания намерена биться до последнего.

"Квартальные" застройщики

Барнаульские застройщики ждали продажу квартала весь 2019 год. В мае прошлого года замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин (его задержали по подозрению в получении взятки) пообещал: квартал выставят на торги до декабря. Однако подготовка документов на землю затянулась, и об аукционе стало известно лишь в мае 2020 года.

Несмотря на рекордно высокую начальную цену – 200 млн рублей – заявки на участие в торгах подали сразу четыре крупные компании города: "Алгоритм", "Жилищная инициатива", "Союз" и "Строительный камень". Все эти организации имеют опыт квартальной застройки и уже работают в Индустриальном районе города.

"Это последний квартал в Барнауле, о его важности мы говорим еще с прошлого года. Начальная стоимость земли определена на основе торгов, которые прошли ранее. Я и предполагал, что из-за ажиотажного спроса на прошлые участки цена 2036 будет невероятно высокой. Теперь каждая компания-участник будет повышать цену, чтобы перебить предложение конкурентов, насколько хватит у нее ресурсов", – считает заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

В "Жилищной инициативе" и "Строительном камне" комментировать участие в аукционе, который пройдет 7 июля 2020 года, отказались.

Острый земельный вопрос

Квартал 2036 имеет площадь 12 га. По оценкам застройщиков, в нем можно возвести 120 тыс. квадратных метров жилья. Участок интересен компаниям тем, что здесь уже проведены сети коммуникаций, поэтому победитель может сразу приступить к строительству жилья. По условиям торгов, здесь возведут не только многоквартирные дома, но детский сад-ясли, а также школу на 300 мест.

Кстати, не исключено, что работать в квартале после его продажи будут сразу несколько застройщиков. Такие прецеденты в городе уже были. Компания "Барнаулкапстрой", купившая квартал 2033, размежевала его на участки и передала "Адалин-Строю", "Жилищной инициативе", "Союзу" и "Алгоритму". Арендаторы кварталов 2037 ("Адалин-Строй") и 2032 ("Жилищная инициатива") тоже передали часть территории компании "Алгоритм".

По информации источников amic.ru, участие "Алгоритма" в торгах по продаже квартала 2036 стало для застройщиков неожиданностью: у компании Александра Тайчера есть земельный запас на ближайшие 10-12 лет.

Девелопер планирует развернуть масштабное строительство в квартале за ТРЦ Galaxy, ограниченном улицами Челюскинцев, Ядринцева, Молодежной и пр. Строителей. Здесь застройщик рассчитывает построить семь многоквартирных домов от 10 до 20 этажей. Проект планировки этого микрорайона одобрили архитекторы города.

Компания также владеет самым огромным кварталом в Барнауле. В декабре 2018 года застройщик выкупил участок на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной (за ТРЦ "Арена"). Земля площадью 86 га находилась в федеральной собственности. "Алгоритм" "отбил" ее на аукционе у "Адалин-Строя" и "Союза", повысив цену со 113 млн рублей до 236 млн. Девелопер построит в микрорайоне 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. Застроить квартал "Алгоритм" должен за 12 лет.

Работы, вероятно, начнутся уже скоро: по данным источников amic.ru, компания решила вопрос с переносом санитарной зоны барнаульского аэропорта, которая и тормозила строительство.

У остальных застройщиков земельный резерв иссякает. У "Союза" есть две площадки, которые он освоит в ближайшие 3-4 года: ЖК "Лапландия" в квартале 2038, ЖК "Новая высота" в квартале 2033. Девелопер сейчас готовит площадку под высотные дома за "Сити-Центром". Также компания работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

У "Жилищной инициативы" есть три точечных проекта, а также четыре квартала, которые компания завершит через несколько лет. "Строительный камень" работает в Новоалтайске, строит дом на Змеиногорском тракте в Барнауле. В запасе у компании только одна площадка в Индустриальном районе города. Именно поэтому каждый девелопер готов отдать несколько сотен миллионов рублей ради "беспечной" работы в ближайшие 5-6 лет.

Факт

Квартал 2036 – самый дорогой в истории Барнаула. Начальная цена квартала 2033 составляла 113 млн рублей, 2032 – 127 млн, квартала 2038 – 95,7 млн рублей, а 2037 – 115 млн рублей.