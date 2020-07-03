В СГК уточнили, как будут перекрывать проспект Красноармейский на время ремонта сетей

Фото: пресс-служба СГК
Сибирская генерирующая компания, которая займется ремонтом теплосетей на участке проспекта Красноармейского от проспекта Строителей до улицы Молодежной, уточнила порядок закрытия дороги.
Движение ограничат:
- С 20.00 3 июля до 5.00 6 июля движение будет недоступно для трамваев и для автотранспорта на одной полосе правой и левой сторон в районе дома на проспекте Красноармейском, 116
- С 3 июля 20.00 до 8.00 по четной стороне в районе дома на проспекте Красноармейском, 116
- С 20.00 4 июля до 8.00 5 июля в районе дома на проспекте Красноармейском, 116 также будет недоступно движение по средней полосе и полностью движение будет приостановлено по нечетной стороне проспекта.
В этот период движение автобусов будет организовано по следующей схеме: пр. Красноармейский, ул. Молодежная, пр. Социалистический, пр. Строителей, далее по маршрутам. В обратном направлении: пр. Строителей, пр. Социалистический, ул. Молодежная, пр. Красноармейский, далее по маршрутам.
Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут и приносят извинения за доставленные неудобства.
Как уже ранее сообщал amic.ru, трамвай №7 поедет через Челюскинцев, а маршрут №4 временно закроют. Трамвай маршрута №1 будет следовать по схеме: пр. Калинина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, ост. "Проспект Коммунаров". Обратно: ост. "Проспект Коммунаров", ул. Советской Армии, ул. Телефонная, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Калинина — далее по маршруту.
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