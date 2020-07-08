"Крышу снесло". Летние кафе растут как грибы после дождя

С 27 июня в жизни общепита начались долгожданные перемены. Теперь "летники" и веранды растут как грибы после дождя (который лил три дня подряд минимум). И это не удивительно: ведь только на верандах рестораны могут принимать гостей. Даже те, у кого веранд не было, быстро нашли зонтики, влагоустойчивую мебель и скатерти "анти-дождь". Фотокорреспондент amic.ru Слава Мельников прогулялся по городу и посмотрел, как рестораторы устраиваются в новых реалиях. Где появились новые "летники", как они выглядят и почему, когда смотришь на некоторые из них, вспоминается фраза из мультфильма "И так сойдет"?

Ну что? Прогуляемся по летним верандам вместе с amic.ru?

"Лукошко" — семейный ресторан. Теперь и они открылись на улице. Изюминка заведения — огромная детская игровая с аниматорами. Только вот если совсем по-настоящему, то кухня "Лукошко" находится на четвертом этаже в ТЦ "Первомайский". Что это значит? А то, что еду и напитки спускают на лифте (это, безусловно, доставляет много хлопот и посетителям, и официантам).

Загородный комплекс "Заречье" в спешном порядке построил деревянную веранду. До пандемии они обходились двумя шатрами и несколькими столами. Этого было достаточно (когда-то. Когда-то вообще все было по-другому). Но теперь пришлось потратиться на недешевый "летник". Хотя, предполагаем, что с ценами, которые предлагает "Заречье", эту веранду заведение окупит быстро. По слухам, посетителей там хватает.

"Кинза&Мята" и до пандемии работала в системе летних кафе (летом, конечно же). Но "летник" на улице Лазурной поразил наше воображение. Его поставили (вы не поверите!) через оживленную дорогу от самого заведения. Даже посетителям жалко официантов, лавирующих с подносами между машинами...Жаль-то, конечно, жаль. Но холодное пивко (amic.ru напоминает, что употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью) с креветками ждать приходится ну очень уж долго.

И да, пешеходного перехода там нет. Бегают без "зебр". Так что если посетите это заведение, подумайте, прежде чем просить официанта каждый раз менять вам салфетку. Пожалейте бедолагу (или хотя бы не пожалейте чаевых).

Как грибы после дождя выросли летние веранды на барнаульском "Арбате". Теперь вдоль пешеходной Мало-Тобольской — одни летние кафе или бистро. Может быть после этого барнаульцы перестанут жаловаться, что в "туркластере" делать нечего? И да, народу заметно прибавилось. Нам показалось, что теперь выпить хорошей "Арабики" или пожевать жирный чебурек сюда приходит немало людей (ну, в сравнении с прошлым годом уж точно, тогда там не было почти никого).

Кстати, модные "летники" хорошо вписались в общий сюжет "Арбата". А рядом с не очень дешевыми заведениями на улицу вынесли столики и недорогие чебуречные. "Сотка за штуку". В общем, каждому свой пирожок.

Даже консервативная и классическая (и при этом очень стильная, да) "Горная аптека" использовала свой тесный палисадник и втиснула туда пару столиков. Получилось вполне мило. Правда, кусты немного пощекочут вам ноги (но это точно очень приятно! Расслабьтесь и получайте удовольствие).

Всем известная столовая "Вилка Ложка" (что в самом центре города) никогда не нуждалась в летних посадках. Но "жить захочешь — не так раскорячишься". Время диктует свои правила. Теперь и они выносят еду на улицу. Столики нашли, а вот брезентовая крыша пока в проекте. Хорошо, что от дождя несколько спасает навес.

Поставила столики рядом с проезжей частью и кофейня Travelers. Да так близко к дороге, что стулья могут быть вообще не обязательны. Кофе можно пить, сидя в машине.

Рядом булочная Croque расстелила искусственный газон на тротуаре. На траве — столики, скамейки...И люди, которые, несмотря ни на какие катаклизмы, никогда не перестанут есть.

Теперь столица Алтайского края немного смахивает на итальянские городки, где вдоль тротуаров — столики, столики, столики...И невероятно обольстительная итальянская болтовня. Но сибирское лето — не итальянское (жаль, конечно, очень жаль). Сибирское лето длится недолго. Значит, "летники" проживут от силы 2,5 месяца. Впрочем, все смотрят в будущее с оптимизмом. Надеясь, что в сентябре-октябре придут новые послабления от правительства, а с ними — и возобновление привычной ресторанной жизни. Как говорится, поживем — увидим.