Участок шоссе Ленточный бор частично перекроют в Барнауле

Одну из полос шоссе Ленточный бор перекроют в Барнауле с 12 июля, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Это сделают в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км. Основные работы планируют завершить осенью.
"После закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно. Приносим свои извинения и просим автомобилистов отнестись к этому с пониманием", — уточнил замначальника Алтайавтодора Евгений Строганов.
Закрытие коснется полосы на выезд из краевой столицы от Южного тракта до моста через реку Барнаулку.
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