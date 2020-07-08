Возбуждено уголовное дело после избиений алтайских подростков

Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о нескольких избиениях людей группой подростков в Каменском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Правоохранители нашли состав преступления по статье "халатность".
"По данным следствия, с 2019 по 2020 год несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики правонарушений Каменского района, избивали несовершеннолетних мальчиков, — уточнили в Следственном комитете. — Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей".
Следователи изучают обстоятельства случившегося и оценивают действия сотрудников системы профилактики, которые должны были следить за несовершеннолетними.
Как ранее писал amic.ru, 4 июня стало известно о жестоком избиении сверстника подростками в Камне-на-Оби. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как мальчику наносят удары по голове и лицу, в том числе и ногами. Позже стало известно, что подростки, причастные к избиению, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
По словам матери пострадавшего мальчика, после осмотра врача выяснилось, что у него было сотрясение головного мозга и кровь в моче. Его госпитализировали в Каменской ЦРБ, где ребенок пробудет не меньше десяти дней.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева попросила принять меры по привлечению виновных к ответственности и обсудила обстоятельства инцидента с заместителем начальника ГУ МВД по краю Александром Лаасом.
Комментарии