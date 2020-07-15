"Закопали миллионы". Как алтайские аграрии переживают засуху и что ждут от режима ЧС

Настигшая Алтайский край засуха довела фермеров до отчаяния. Только по предварительным оценкам, 4 из 5,2 млн гектаров посевных площадей в регионе страдают от недостатка влаги. Ситуация настолько критическая, что властям пришлось ввести в 59 районах (почти во всех) режим чрезвычайной ситуации. Но не все аграрии верят, что смогут получить назад хотя бы часть тех денег, которые они в этом году попросту закопали в землю. Алтайские фермеры рассказали amic.ru, сколько урожая уже погибло из-за засухи, почему животноводам придется массово убивать скот и поможет ли ЧС хоть как-то компенсировать катастрофические убытки.

20 щуплых зернышек и дела на букву "Х"

Ситуация в сельском хозяйстве на Алтае в этом году напоминает начало фильма "Интерстеллар". Уже 44 района подтвердили, что недополучат больше 50% урожая от средних показателей. Вот только у них, в отличие от героев кино, улететь на другую планету не выйдет: аграрии в отчаянии объезжают свои засохшие поля и не знают, где теперь брать деньги на зарплату сотрудникам.

В Угловском районе ситуация настолько критическая, что еще 22 июня там ввели режим повышенной готовности. Корреспондент amic.ru звонил многим аграриям, но большинство из них отказались общаться, ссылаясь на то, что подавлены из-за потерянного урожая. "Дела на букву "Х", – коротко описал ситуацию один из фермеров и положил трубку. Другой аграрий Виктор Пущин объяснил, что, по сути, просто закопал в землю миллионы рублей.

"Посевных площадей у меня – около двух тысяч гектаров. Не сильно пострадали только озимые. Гречиха и пшеница – уже все, их не спасти. Подсолнечник тоже начинает уже снизу подгорать. Если бы знал, что такая засуха будет, вообще бы ничего не сажал – просто продал бы зерно. Самое обидное – дожди-то есть, но не над полями. В поселках лужи стоят неделями, а у меня вся земля сухая", – отчаялся Пущин.

По его словам, собирать осенью будет практически нечего, а потому он не знает, как закрывать кредит, который брал на зарплату для сотрудников.

Не лучше обстановка и в Ребрихинском районе. По словам главы местного крестьянского хозяйства Евгения Долгова, недостаток влаги наблюдается на 80% всех посевных площадей. У самого фермера 6700 гектаров земли, с которых он рассчитывает получить лишь половину от среднего количества урожая.

"В мае выпало всего 8 мм осадков. Это только 20% от средних многолетних показателей. Сейчас по чуть-чуть дожди начали идти, но для пшеницы, ячменя и гороха это уже поздно. Культуры угнетены. Обычно с колоса пшеницы мы получали по 40-50 зерен. В этом году, дай Бог, чтобы 20 собрали. Какой-никакой урожай мы получим, но там не будет качества, зерно будет щуплым", – поделился Долгов.

По его словам, роста цен на сельхозпродукцию не избежать. Но и повышение не поможет аграриям покрыть расходы. Чтобы не сокращать рабочие места, хозяйству, возможно, придется урезать инвестиционные программы, заключил Долгов.

"Выросли крылья"

Снежная весна и раннее лето давали аграриям надежду, что урожай в этом году, наоборот, будет хорошим, вспоминает фермер Виктор Фишер, у которого 14 тысяч гектаров посевных площадей в Кулундинском районе. Теперь же он уверен, что как минимум 40% его урожая потеряно окончательно.

"Весной у всех выросли крылья. Надеялись, что из-за снега в земле будет много влаги. А ранняя весна позволила вовремя посеять все культуры. Но весной дождей не было, поэтому влага моментально ушла. Их и сейчас нет. Представляете, с начала сезона – ни одного дождя. В метровом слое почвы влаги практически нет. Во многих местах нет даже нормального колоса. Вылезает один стебелек и маленький колосочек", – рассказал Фишер.

Район тоже оказался среди тех, которые пострадали от засухи намного больше других. Около половины посевных площадей уже не принесут хорошего урожая, рассказал специалист управления сельского хозяйства районной администрации Павел Лыщенко.

"Ситуация критическая. Часть растений погибла полностью, а часть находится в угнетенном состоянии. Это значит, что культура уже не войдет в свой потенциал. Даже если она проросла, то толку от этого практически не будет. Всходы получились рваные: местами зерновые выросли недостаточно, но уже вошли в стадию колошения. Это сильно осложнит фермерам уборку. Мы и так находимся в районе рискованного земледелия – урожай тут скромный даже в удачные годы. А из-за засухи и на это надежды нет, аграрии просто в депрессивном состоянии. Лишний раз даже боишься давить на мозоль. Корифеи отрасли говорят, что такой критической ситуации уже очень давно не было", – отметил Лыщенко.

Дожди в Алтайском крае этим летом шли локально, а потому фермерам оставалось только надеяться на удачу, рассказал гендиректор сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн.

"Нам в Косихинском районе грех жаловаться – хорошие дожди были в мае и июне. Но по краю они проходили очень локально, поэтому ситуация в общем тяжелая. Во многих районах дождей не было вообще. И ладно, что нет осадков: еще стоит очень сильная жара. Если температура воздуха 30 градусов, то на почве она доходит до 60", – объяснил Траутвейн.

Только лох не вымер

Животноводам в засуху приходится еще тяжелее, объяснил Евгений Долгов: "Скотинке не объяснишь, что сена нет, она кушать хочет". Из-за недостатка влаги страдают не только зерновые культуры, но и многолетние и однолетние травы, которые фермеры заготавливают для крупного рогатого скота (КРС).

По словам Александра Траутвейна, даже в Косихинском районе, где ситуация гораздо лучше, чем в остальном регионе, сена заготовят меньше.

"Я считаю, что будут серьезные проблемы с животноводством. Однолетние травы не взошли, а многолетние – сгорели. Уже сегодня к нам обращаются из пострадавших районов за сеном. А у нас его тоже сильно нет. Если у кого-то не осталось прошлогодних запасов кормов, придется сокращать поголовье", – объяснил Траутвейн.

Придется вырезать скот и Виктору Фишеру, у которого в хозяйстве 2,5 тысячи голов скота. По его словам, сейчас сено возят из других районов по очень высокой себестоимости.

"Я вчера проехался по полю, где скот пасется: голая земля. Хорошо, что хотя бы есть лесополосы. Там немного смородины растет: скотинка ее жует. Где-то коровы березовые листья едят, если дотянутся. Во всей округе, где можно было, траву мы уже выкосили. Еще у нас лох растет. Он, конечно, колючий, но едят и его. А что еще делать", – пожаловался Фишер.

Фермеры также объяснили, что сокращение поголовья приведет к уменьшению рабочих мест.

"Это очевидно. Если у тебя было 800 коров, а стало 600, то четыре доярки и четыре скотника придется сократить. Простая математика. Поэтому засуха – удар для фермеров, с какой стороны ни взгляни", – оценил ситуацию Евгений Долгов.

"Лишь бы за штаны не брали"

Режим ЧС в районах ввели 10 июля. Решение об этом приняли на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Но в то, что это поможет компенсировать расходы, фермеры не верят.

"Я не верю, что нам что-то дадут. Никогда не давали. Думаю, и в этот раз будем выкарабкиваться собственными силами. Хотя хотелось бы помощи. Нам бы как-то этот год продержаться, а там уже полегче станет, если урожай будет хороший", – выразил надежду Виктор Фишер.

При этом самый важный плюс, который фермеры надеются получить от режима ЧС, – отсрочки по кредитам. По словам Евгения Долгова, в 2012 году аграриям помогли разобраться с финансовыми обязательствами. Этого он ждет и теперь.

Виктор Пущин также особо отметил, что при ЧС главное для аграриев – решить вопросы с банками, чтобы не пришлось за долги продавать имущество.

"Да, мы много потеряли. Но продавать хозяйство я не хочу. Мы уже по 30 лет работаем. Поэтому главное, чтобы нас за штаны не брали. Не заставляли последнее продавать и платить долги. Дали бы хотя бы год, а там, дай Бог, выберемся", – закончил Виктор Пущин.

Решить ситуацию с кредитами режим ЧС точно поможет, выразил уверенность Виктор Томенко 14 июля в эфире "Вестей Алтай". По его словам, введение ЧС в районах позволит фермерам "нормально вести разговор с банками", а также брать новые кредиты на льготных условиях без штрафных санкций.

Но с компенсациями вопрос обстоит сложнее. Получат ли фермеры хоть какие-то деньги из бюджета, будут решать на федеральном уровне. Для начала местные власти обследуют пострадавшие от засухи территории и оценят материальный ущерб. А уже затем губернатор обратится в правительство с просьбой о выделении денег из резервного фонда.

На заседании 9 июля глава краевого Минсельхоза объявил, что, по предварительным оценкам, алтайские аграрии в этом году недополучат урожая на 7 миллиардов рублей. И то, если считать в ценах прошлого года. А 14 июля Томенко рассказал "Вестям", что потери оцениваются уже в 10 миллиардов.