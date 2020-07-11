Жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного губернатора

В Хабаровске жители организовали акцию в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей, пишет "РБК".
Стихийный митинг начался на площади Ленина, но люди пошли по городу. Они скандируют "Это наш край", "Мы здесь, власть", "Свободу", "Уходи Москва", "Свободу Фургалу" и требуют судить губернатора не в Москве, а в Хабаровске.
Помимо Хабаровска шествия в поддержку Фургала прошли в Снежном, Эльбане и Солнечном. Жители региона промаршировали по центральным улицам своих поселений с требованием выпустить из-под стражи главу региона, чтобы он приступил к своим обязанностям.
Комментарии
Уходи москва - смело сказано !!!
"Уходи москва"
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Ща она им полицаев пришлёт.
Теперь обнуляйтер стесняться вообще не будет.
Ну либерастным иноагентам "тайга инфо" и РБК сам Бог, а вернее зарубежный хозяин, велел раскачивать лодку и раздувать маленькие тлеющие искорки регионального сапаратизма. А вот АМИКку за это тоже копеечки, пардон, центики, капают, или подобные провокации просто редакционная политика?
Рыжего когда повяжут, то тоже весь аул встанет на дыбы ???
Шествие? Срочно выслать им с москвы два самолёта омона. Надо спасти от заражения коронавирусом жителей Хабаровска
Жители устроили... ну демократия потому что...
Эх,трудно стало жить... (последняя сцена фильма "Брат"
Быдлота защищает бандюгана из девяностых. Еще можно понять когда себя, жизнь, честь и достоинство близких защищают, но убийствам и покушениям из корыстных побуждений нет оправдания. Всю кодлу жиридовского на Колыму.
но убийствам и покушениям из корыстных побуждений
А было ли всё это или в Сказочном Комитете России сочинили?
Ну либерастным иноагентам "тайга инфо" и РБК сам Бог, а вернее зарубежный хозяин, велел раскачивать лодку и раздувать маленькие тлеющие искорки регионального сапаратизма.
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Не принимайте местных за идиотов. Они лучше вас знают все обстоятельства этого дела.
местные знают все обстоятельства дела...
))))
Из искры возгарится пламя ...
Как возгАрится,так и пАтухнет.