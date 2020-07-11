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Новости

Жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного губернатора

, ИА "Амител"
К ним присоединились и жители других городов
Фото: tayga/info

Фото: tayga/info

В Хабаровске жители организовали акцию в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей, пишет "РБК".

Стихийный митинг начался на площади Ленина, но люди пошли по городу. Они скандируют "Это наш край", "Мы здесь, власть", "Свободу", "Уходи Москва", "Свободу Фургалу" и требуют судить губернатора не в Москве, а в Хабаровске. 

Помимо Хабаровска шествия в поддержку Фургала прошли в Снежном, Эльбане и Солнечном. Жители региона промаршировали по центральным улицам своих поселений с требованием выпустить из-под стражи главу региона, чтобы он приступил к своим обязанностям.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.07.2020 13:35
- гость -

Уходи москва - смело сказано !!!

11.07.2020 13:44
- гость -

"Уходи москва"
-----
Ща она им полицаев пришлёт.
Теперь обнуляйтер стесняться вообще не будет.

11.07.2020 13:45
- гость -

Ну либерастным иноагентам "тайга инфо" и РБК сам Бог, а вернее зарубежный хозяин, велел раскачивать лодку и раздувать маленькие тлеющие искорки регионального сапаратизма. А вот АМИКку за это тоже копеечки, пардон, центики, капают, или подобные провокации просто редакционная политика?

11.07.2020 13:53
- гость -

Рыжего когда повяжут, то тоже весь аул встанет на дыбы ???

11.07.2020 13:53
- гость -

Шествие? Срочно выслать им с москвы два самолёта омона. Надо спасти от заражения коронавирусом жителей Хабаровска

11.07.2020 13:55
- гость -

Жители устроили... ну демократия потому что...
Эх,трудно стало жить... (последняя сцена фильма "Брат"

11.07.2020 13:57
- гость -

Быдлота защищает бандюгана из девяностых. Еще можно понять когда себя, жизнь, честь и достоинство близких защищают, но убийствам и покушениям из корыстных побуждений нет оправдания. Всю кодлу жиридовского на Колыму.

11.07.2020 13:59
- гость -

но убийствам и покушениям из корыстных побуждений

А было ли всё это или в Сказочном Комитете России сочинили?

11.07.2020 14:00
- гость -

Ну либерастным иноагентам "тайга инфо" и РБК сам Бог, а вернее зарубежный хозяин, велел раскачивать лодку и раздувать маленькие тлеющие искорки регионального сапаратизма.
___________________________

Не принимайте местных за идиотов. Они лучше вас знают все обстоятельства этого дела.

11.07.2020 14:08
- гость -

местные знают все обстоятельства дела...
))))

11.07.2020 14:11
- гость -

Из искры возгарится пламя ...

11.07.2020 14:12
- гость -

Как возгАрится,так и пАтухнет.

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