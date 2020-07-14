Кадыров заставил Зелимханова извиниться за избиение российского блогера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заставил извиниться чеченского блогера Зелимхана Зелимханова за избиение Youtube-активиста Святослава Коваленко.
Зелимхан Зелимханов – Youtube-блогер, позиционирующий себя как "борец с несправедливостью". Обычно в его роликах люди, в том числе и другие ютуб-знаменитости, извиняются за оскорбление людей или религии. В свою очередь, контент Коваленко построен вокруг схожей тематики, только обычно он защищает права покупателей в магазинах и на рынках.
Взаимная неприязнь между двумя ютуберами началась после неосторожного высказывания Коваленко: в одном из интервью Святослав заявил, что Зелимхан не является для него авторитетом. Чеченского блогера подобные слова оскорбили и он решил встретиться с ним "один на один", чтобы разобраться в данной ситуации.
Однако на разборки оскорбленный приехал в сопровождении еще четверых человек. Буквально через несколько секунд после начала разговора один из товарищей чеченца дал Коваленко пощечину и беседа тут же переросла в драку на глазах десятков свидетелей, один из которых был оператором русского блогера.
"Что бы ни случилось – просто снимай издалека. Потому что я знал, что если это не снять, они это перекрутят, скажут там… все что угодно! Что я сам налетел", – сказал Коваленко.
В общей сложности потасовка длилась около пяти минут. За это время Святослава несколько раз роняли на землю и избивали, однако он не переставал вставать и продолжать провоцировать товарищей Зелимхана. В итоге "победить" его не удалось, а чеченцы сели в автомобиль и уехали.
Видео драки было опубликовано на канале Коваленко, а его копия вместе с заявлением передана в полицию. В результате о разборках стало известно и главе Чечни Рамзану Кадырову и он поручил министру информации и печати республики Ахмеду Дудаеву разобраться в ситуации.
"Я связался со Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений", – сказал Дудаев.
Утром 14 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Зелимхан извиняется за произошедшее перед Коваленко и чеченскими властями.
Причем в первую очередь Зелимхан решил извиниться перед Рамзаном Кадыровым и Ахмедом Дудаевым, и лишь после уже перед избитым Коваленко.
Комментарии
Боится наверное. Или уважает. Или боится, значит уважает
и их даже не посадят??
Зелимхан Зелимханов – Youtube-блогер, позиционирующий себя как "борец с несправедливостью"
Ну он теперь реально прославился.Теперь вся страна знает какой он смелый, что толпой решил приехать к одному мужичку. Ну уж а как "борец с несправедливостью" он теперь просто легендарный
14.07.2020 15:44
- гость -
и их даже не посадят??
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Там нет уголовки. За поджопники не садят. Административку могут.
месилово бойцов, а не просто драка
Там нет уголовки. За поджопники не садят.
Ты дурак или видос не смотрел?
кто эти люди?
Ты дурак или видос не смотрел?
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Сам дурак.
Пару пощечин от горцев и в остальном возня. Больше сам на публику падал.
Размножаются они хорошо. А в четвером на одного не считают зазорным нападать.
а наши силой воли крепки, но один против четверых не всегда боец.
однако, скоро русских станет меньше, что будет тогда?
Эти чечены даже не понимают что такое мужская честь. Вчетвером на одного это не только подло, но и унизительно в первую очередь для них. Тьфу на таких горцев