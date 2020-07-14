Кадыров заставил Зелимханова извиниться за избиение российского блогера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заставил извиниться чеченского блогера Зелимхана Зелимханова за избиение Youtube-активиста Святослава Коваленко.

Зелимхан Зелимханов – Youtube-блогер, позиционирующий себя как "борец с несправедливостью". Обычно в его роликах люди, в том числе и другие ютуб-знаменитости, извиняются за оскорбление людей или религии. В свою очередь, контент Коваленко построен вокруг схожей тематики, только обычно он защищает права покупателей в магазинах и на рынках.

Взаимная неприязнь между двумя ютуберами началась после неосторожного высказывания Коваленко: в одном из интервью Святослав заявил, что Зелимхан не является для него авторитетом. Чеченского блогера подобные слова оскорбили и он решил встретиться с ним "один на один", чтобы разобраться в данной ситуации.

Однако на разборки оскорбленный приехал в сопровождении еще четверых человек. Буквально через несколько секунд после начала разговора один из товарищей чеченца дал Коваленко пощечину и беседа тут же переросла в драку на глазах десятков свидетелей, один из которых был оператором русского блогера.

"Что бы ни случилось – просто снимай издалека. Потому что я знал, что если это не снять, они это перекрутят, скажут там… все что угодно! Что я сам налетел", – сказал Коваленко.

В общей сложности потасовка длилась около пяти минут. За это время Святослава несколько раз роняли на землю и избивали, однако он не переставал вставать и продолжать провоцировать товарищей Зелимхана. В итоге "победить" его не удалось, а чеченцы сели в автомобиль и уехали.

Видео драки было опубликовано на канале Коваленко, а его копия вместе с заявлением передана в полицию. В результате о разборках стало известно и главе Чечни Рамзану Кадырову и он поручил министру информации и печати республики Ахмеду Дудаеву разобраться в ситуации.

"Я связался со Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений", – сказал Дудаев.

Утром 14 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Зелимхан извиняется за произошедшее перед Коваленко и чеченскими властями.

Причем в первую очередь Зелимхан решил извиниться перед Рамзаном Кадыровым и Ахмедом Дудаевым, и лишь после уже перед избитым Коваленко.