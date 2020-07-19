На Дальнем Востоке продолжаются митинги в поддержку Сергея Фургала

В городах Дальнего Востока возобновились несанкционированные митинги в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает "Интерфакс".
В Хабаровске митинг на площади Ленина начался около 12:00 по местному времени. Его участники пришли на место проведения несмотря на 30-градусную жару. Кроме того, акция началась в Комсомольске-на-Амуре.
Во Владивостоке митинг в поддержку Фургала проходит у памятника борцам за власть Советов. Люди развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку задержанного губернатора, а полиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за несанкционированные акции. Одновременно на площади проходит ярмарка, а памятник чистят от голубиного помета.
Напомним, что задержанный по подозрению в заказных убийствах Сергей Фургал своей вины не признает, но ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии встречи Фургала с предполагаемым организатором преступлений.
Комментарии
Показывают на митингах одна молодежь. Опять наверное печенюшками заманивают. Где же парижские водометы. Опять ситуацию власти профукали.
горжусь хабаровчанами
Показывают на митингах одна молодежь.
Посмотрите на Ютубе, там кого только нет от пенсионеров до школьников, от бюджетников до безработных.
И всё сами, без каких-либо организаторов. Мужественно терпя убытки в личном бюджете из-за неявки на работу, сами печатая себе плакаты, и не боясь заразиться ковидычем.
А до этого эти люди наверняка каждодневно следили за деятельностью своего главы региона, за всеми его передвижениями, за всеми его постановлениями и указами, за работой его администрации, и до митингов точно знали, что из себя представляет этот человек, и как много он сделал для их родного края.
интересно сколько им платят за за день? или почасовая? такая же фигня с пиндосовским негром была. все эти протесты проплачены.
интересно сколько им платят за за день?
Если вам платят за бред который вы здесь несёте, то это совсем не означает, что платят другим. Да и возьмите в руки калькулятор и посчитайте сколько денег нужно на такие митинги, если хотя бы каждому по 500 рублей в день дать. Совершенно фантастическая сумма получится.
А по мне по фигу эти начальники. Я за них на уличку не пойду. Ни будит одного поставят другого. Чего они задницу рвут.
Ну вот и ценник появился. значит всё проплачено.
Есть ощущение, что недолго этому протесту оставаться мирным. То есть сам по себе протест, конечно, останется мирным, но недолго ему быть не подавляемым.
сколько денег нужно на такие митинги, если хотя бы каждому по 500 рублей в день дать
А всем давать и не нужно.Достаточно активных оплатить,те в свою очередь соберут толпу,подогреют,и понеслась.Кроме того немало желающих побузить просто так.Буза ради бузы.Тем более погоды дивные стоят.
А Стар еющий Сиде лец из бункера не понимает, что происходит. В коматозе греб ёт на
своей галере
Вата о проплатах закукарекала, видать чувствуют, что близок тот день, когда их будут за ноги вытаскивать с чердаков и подвалов и поднимать тост за их здоровье.
недолго ему быть не подавляемым.
Чтобы подавить столько людей нужно очень, очень и очень много омона. Это же со всей страны собирать придётся.
9.07.2020 14:35
- гость -
недолго ему быть не подавляемым.
Чтобы подавить столько людей нужно очень, очень и очень много омона. Это же со всей страны собирать придётся.
Сводный отряд Росгвардии из других регионов, может конечно затолкать пасту обратно в тюбик, но для кремлёвских это будет фатально, наверно там это понимают, и тупо не знают что делать, скорее всего подбросят губера ЛДПР -овца с пустышкой во рут и чепчиком на голове к воротам Хабаровска
Ни будит одного поставят другого. Чего они задницу рвут.
Лично я тоже не понимаю почему хабаровчане так полюбили Фургала. Но нужно уважать выбор народа. Хотят Фургала, так дайте им Фургала.
Лично я против такого рода протестов. Но наверное людей достали. Наши бояре и опричники в своем мире живут, они не знают зауральский народ. А люди шибко их не любят. Вот похоже опять кто-то из московских бизнес по металлу отжимает. Взбунтовались. Вы реально думаете, что дело в политике и заботе о гражданах? Все решают деньги. Ничего личного.
Обвиняют в убийствах. Годы какие? Бандюк бандюка. Только так и сколачивались серьезные капиталы в то время. Кто-то успел легализоваться и убрать свидетелей, кто-то нет.
9.07.2020 14:47
- гость -
Ни будит одного поставят другого. Чего они задницу рвут.
Лично я тоже не понимаю почему хабаровчане так полюбили Фургала. Но нужно уважать выбор народа. Хотят Фургала, так дайте им Фургала.
Фургал, повод, у людей накипело
19.07.2020 14:53
- гость -
Фургал, повод, у людей накипело
Это итог давно зреющего недовольства политикой властей – как в столицах, так и в регионах. Недовольство снижением уровня жизни, социального бесправия, ростом цен, беспределом правоохранительных органов, безотчетностью и воровством чиновников.
19.07.2020 14:53
- гость -
Вот именно. Интересная теория попалась недавно, что реально до беспорядков доводят (это ещё контролируемо и почти бескриминально.. пока). А потом до кошмара доведут, люди сами попросят у определенных защиты. Это, как во всяких оккультных штуках: зло само не может прийти, его пригласить нужно. Вот тогда уже оно разгуляется.
Начался управляемый "закулисой" процесс развала страны изнутри.
Налоги? ЖКХ? Пенсии?
ну верхи ещё могут. Так делайте чего-нибудь уже. Людям нужна социальная справедливость. А то это уже третья революция, фиг знает какая инфляция, дефолт и деноминация на моей жизни будет. Ну реально, задолбали уже, дайте пожить хоть немного, а то выживать сил уже не остаётся.
9.07.2020 15:00
Москвич
Начался управляемый "закулисой" процесс развала страны изнутри.
Сколько заплатили скрепоносный?
Фургал, повод, у людей накипело.
Да уж, совсем я ничего не понимаю в этой стране. Я бы понял, если бы вся страна поднялась по поводу повышения пенсионного возраста, роста жкх или налогов. А за Фургала? Лично я о нём узнал неделю назад. Конечно я понимаю жителей ДВ, они то там точно знают о личности Фургала и чем он там занимался в 90-е, но остальная страна скорее всего за ним не пойдёт.
19.07.2020 15:05
- гость -
Пенсия, ЖКХ, налоги -вещи абстрактные.
ну верхи ещё могут.
Да ничего они уже не могут. В Алтайском крае уже зарплата ниже чем в странах Африки и латинской Америки. Будем ждать дальше и получим обравнивание и здравоохранение на уровне Зимбабве, в ближайшие годы.
19.07.2020 15:10
- гость -
Ваше предложение?
В итоге московские кукловоды получили в стратегическом месте у китайской границы политически нестабильный, практически взбунтовавшийся регион.
19.07.2020 15:12
- гость -
19.07.2020 15:10
- гость -
Ваше предложение?
Когда в доме воняет канализацией выхода два: меняют либо канализацию или дом
Ваше предложение?
Ну вы же сами понимаете, что при существующем режим мне за публичные предложения следователи и прокуроры насчитают лет 25.
19.07.2020 15:10
- гость -
По карманам-то своим, а не граждан пусть пошуршат. Если бы не эти детские, то среди населения деньги бы уже давно закончились бы, и бандитизм уже бы шагал по стране. Обидно, что часть этой денежной массы тут же обратно к банкирам и утекло в виде платы за кредиты. А по-хорошему людям больше удочка нудна, а не рыба. Но условия такие созданы, и спрос так низок сейчас, что тут никакой Примаков уже не поможет. Да и нет у нас сильных личностей, одни присмыкатели молчаливый остались. Хоть и ищут вроде этих лидеров России, а куда потом девают - не понятно . Грусть-печаль короче.
Да здравствуют братья хабаровчани! Свободу Фургалу! Вместе мы победим! Кремлеботов в ПА РА ШУ!
Кто помнит рынки 90-х ? Вот мне по каким-то субъективным ощущениям страна сейчас такой рынок напоминает. Вроде и организовано как-то всё, но и другая параллельная жизнь идёт.
19.07.2020 15:20
ЯМЫФУРГАЛ
Провокатор? Чей будешь?
19.07.2020 15:16
- гость -
Туманно.А поконкретнее.
Вот мне по каким-то субъективным ощущениям страна сейчас такой рынок напоминает.
Какой рынок? В 90-е заплатил бандюкам поставил ларёк и торгуй. А сейчас всё только в руках у "мафии". И никто ларёк тебе поставить не даст.
19.07.2020 15:27
- гость -
19.07.2020 15:16
- гость -
Туманно.А поконкретнее.
Ты часом, не засланный казачок с конторки по ул. ленина 30
А их там знают все фургалов. Местные они, из райцентра, 10 детей у них, губер младший, один от короны недавно умер. Папаша шофёром был. Это не какой то присланный казачок.
19.07.2020 15:30
- гость -
Часом нет.
Лживые двуличные лицемерные подонки, предсталяю, что бы тварилось если бы самокаты впарил.
19.07.2020 15:20
ЯМЫФУРГАЛ
Свободу Фургалу! Вместе мы победим!
Вместе с Фургалом?И кого же собрались победить?
К вопросу о том, "почему за Фургала поднялись ? я о нем не слышал и т.д."
Поднялись не за "Фургала", "Иванова" или "Петрова". Люди поднялись за свой ВЫБОР, который они сделали на выборах губернаторов в 18 году.
Если что, тогда в трех регионах кремлевские сели в лужу, когда народ проголосовал против путинских назначенцев по принципу "кто угодно, лишь бы не эти ....". Хабаровский край, Хакассия и Владимирская область, если не ошибаюсь. В Хабаровском крае Фургал тогда победил Шпрота, которого кремль проталкивал. Понятно, что кремлевские этого не забыли и активно копают под этих губеров. А у Фургала еще и рейтинг стал стремительно расти среди жителей Хабаровского края, на фоне падающего рейтинга Самого. Это для кремлевских стало последней каплей.
И ведь не за коррупцию взяли ! Хотя рыли серьезно и если бы что-то было в этом направлении, 100% бы нарыли. Но нет. Никакой коррупции, никаких сотен миллионов наличных в домах и квартирах, золотых ручек, часов, раритетных автомобилей, изъятых при обыске. "Нашли" убийства пятнадцатилетней давности. В этом году, если что по этим преступлениям срок давности уголовного преследования истекает.
Американский экономист считает, что после пандемии придется отказаться от капитализма
Профессор Школы государственных отношений Техасского университета Джеймс К. Гэлбрейт отметил, что большая часть государственного сектора после пандемии потребует реструктуризации
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Визит-профессор Московской школы экономики МГУ, профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс К. Гэлбрейт считает, что после завершения пандемии коронавирусной инфекции придется отказаться от капитализма и искать новые формы экономического устройства. Такое мнение он высказал во вторник в ходе международного онлайн-семинара "Economic Challenges of COVID-19 Pandemic".
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"Сейчас все вспоминают о прошлых кризисах, предыдущих потрясениях. Но сегодня ситуация другая, жизнь не вернется в прежнее русло. И нужно помнить историю западного мира, и видеть, как Азия победила нынешнюю пандемию, опыт Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Все это свидетельствует, что капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса, придется выстраивать новую систему, возможно, нужно будет выстраивать государственный социализм или принимать какие-то гибридные решения ", - сказал Гэлбрейт.
По его словам, большая часть государственного сектора после пандемии потребует реструктуризации, "нужно рассмотреть все известные модели, чтобы не упустить свой шанс". Гэлбрейт пояснил, что сейчас многие компании думают, что после вспышки заболевания смогут быстро вернуться к прежним позициям. Однако пандемия еще в течение следующих года-полутора будет напоминать о себе, возможно, она снова вспыхнет летом или вернется осенью, что усложнит возврат к нормальной жизни.
"Говоря о будущем, я вижу две серьезные проблемы, с которыми необходимо будет работать. Во первых, будет большое количество невыплаченных долгов: студенческие кредиты, ипотеки, счета ЖКХ и так далее. И даже если люди вернутся к предыдущему уровню, миллионы людей не смогут в
Цитата: Американский экономист считает, что после пандемии придется отказаться от капитализма
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На западе всерьез и уже давно рассуждают о введении безусловного гарантированного дохода (фактически - пенсия с рождения). Причём Италия уже приняла соответствующий закон.
А экономисты в связи с роботизацией и автоматизацией пишут о неизбежной трансформации капитализма в социализм.
Что касается развала страны, то вам там надо понимать, что "самостийная сибирь" и "самостийный ДВ" неизбежно и гарантированно окажутся в оккупации Китая.
Со всеми вытекающими.
Причём НОАК уже дислоцируется на нашей территории.
Просто наберите в поисковике: "Армия Китая в Сибири".
19.07.2020 14:30
- гость -
Вата о проплатах закукарекала, видать чувствуют, что близок тот день, когда их будут за ноги вытаскивать с чердаков и подвалов и поднимать тост за их здоровье.
А вытаскивалка отросла?
"самостийная сибирь" и "самостийный ДВ" неизбежно и гарантированно окажутся в оккупации Китая.
А чем оккупация Китаем хуже московской?
19.07.2020 16:04
- гость -
На китайской мове шпрехаешь?
Цитата: А чем оккупация Китаем хуже московской?
=======
В Китае национал-социализм. Только для китайцев.
Те же этнические казахи, проживающие в Китае, за малейшую провинность или неповиновение тут же оказываются в концлагерях.
И есть сведения, что там с них живьем с сдирают кожу.
Самое что бесит народ доход. Средняя по региону 25 - 40.
У депутата 500 - 800.
19.07.2020 16:11
Москвич
Цитата: А чем оккупация Китаем хуже московской?
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В Китае национал-социализм. Только для китайцев.
Не обжитые, с климатически сложными условиями территории Дальнего Востока и Сибири КНР не нужны , но нужны ресурсы водные, ископаемые , нефть, лес, они просто купят туземную администрацию этих регионов, а те все сами упакуют и отправят в Поднебесную
> 19.07.2020 14:30
> - гость -
> близок тот день, когда их будут за ноги вытаскивать с чердаков и подвалов и поднимать тост за их здоровье.
Ты с таким подходом ещё и небось, осуждаешь большевиков за кровавую гражданскую войну, да?
МосквичУ и иже с ним:
" Овца всю жизнь волков боялась,
а съел ее пастух"-грузинская пословица
19.07.2020 16:21
Евгений
А ты с таким небось нет?
> 19.07.2020 14:53
> - гость -
> Фургал, повод, у людей накипело
Ну так наверное стоит выходить с недовольством и соответствующими требованиями на основании самих причин, по которым накипело, а не с требованием удовлетворить "повод" в виде освобождения не пойми кого?
> А чем оккупация Китаем хуже московской?
Учить китайский придётся и мышей летучих жраТ.
> 19.07.2020 16:24
> АБОРИГЕН
Я на это смотрю как на объективное следствие неразрешимых противоречий между группами граждан, интересы которых диаметрально противоположны. Гражданскую войну не надо было "устраивать", она была неизбежностью.
> 19.07.2020 16:17
> - гость -
> Самое что бесит народ доход. Средняя по региону 25 - 40.
И требовать надо конечно же что угодно, кроме повышения уровня жизни? Например - освободить непонятно кого.
пугалы оккупацией )) при ельцине уж какая ж@па с ценами на нефть была,7 баксов после 100 в ссср,поэтому упадок,что то желающих оккупировать было ноль ... и он при этом ни один даманский или итуруп никому не отдал и пенс возраст не повысил.
> 19.07.2020 16:40
- гость -
Уже почти 100 лет никому не нужна территориальная оккупация, когда хватает экономической. Что и было в 90-х, и отчасти осталось и сегодня.
19.07.2020 16:34
Евгений
Например - освободить непонятно кого.
За что задержан ясно,за что отпускать?И непонятно на каком основании.Проводятся следственные действия,которые должны закончиться судебным разбирательством.А так мало ли кто и что кому не нравится.