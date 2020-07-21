Образовательные учреждения Барнаула готовят к приемке

С 27 июля в Барнауле начнется приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Проверять организации будет комиссия, в состав которой войдут представители краевого Минобрнауки, комитета по образованию города, сотрудники МЧС, МВД, отдела вневедомственной охраны, ГИБДД, родители.
Всего планируется проверить 286 организаций. Полностью приемка завершится 14 августа. В организациях Октябрьского района проверка пройдет с 27 июля по 12 августа; Ленинского района – с 28 июля по 12 августа; Центрального района – с 30 июля по 13 августа; Железнодорожного и Индустриального районов – с 3 по 13 августа.
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