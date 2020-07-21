Алтайский край оказался на 67 месте в России по качеству жизни

Алтайский край занял 67-е место в рейтинге лучших регионов России для жизни. Результаты опубликованы на странице проекта, который агентство "Национальные кредитные рейтинги" подготовило для РБК.
Эксперты оценивали субъекты по девяти различным показателям, выставляя оценку от 1 до 7. По одному баллу Алтайский край получил за соотношение средней зарплаты в регионе к стоимости одного квадратного метра жилья, за стоимость основных фондов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте на душу населения.
Чуть лучшее значение – 2,4 балла – дали обороту розничной торговли на душу населения, соотношение задолженности по кредитам к средней зарплате. В 3,4 балла оценили соотношение жилого фонда и населения, 3,5 – количества школьников и численность педагогов, 3,6 – долю занятых с официальной зарплатой.
Наивысшие оценки Алтайскому краю дали за соотношение врачей к количеству населения (3,7 балла), за накопления на душу населения к средней заработной плате (3,9) и природно-климатические условия региона (4).
Таким образом, общий уровень жизни в регионе оценили в 1,87 балла при среднем показателе по России в 4,66. Лидерами рейтинга стал Санкт-Петербург со значением 7 баллов, Москва – 6,1, Белгородская область – 5,64. Республика Алтай получила отрицательную оценку -1,12 балла. Невысокие показатели региона были ухудшены небольшим населением Горного Алтая.
Комментарии
Я даже не представляю что там на 68 месте творится
Какой-то дурацкий рейтинг... малая населённость Республики Алтай- огромный плюс. Нет этих реднеков, массово двинувшихся в новостройки Барнаула на ПМЖ....
loculus gluteus maxima
АК в самой оппе
Бредно. Что у нас плохо.