Жительнице Алтайского края из-за одной буквы не дали пособие на дочь

Активисты Общероссийского народного фронта помогли одинокой матери из Барнаула, воспитывающей двоих детей, получить ежемесячные выплаты на пятилетнюю дочь, сообщает пресс-служба ОНФ.
По словам женщины, она находится в разводе, не получает алименты, а ее зарплата ниже прожиточного минимума. Однако органы социальной защиты отказались назначать детское пособие. Общественники обратились за разъяснениями в Минсоцзащиты Алтайского края.
"Выяснилось, что мама, подавая в мае на портале "Госуслуги" заявление о назначении ежемесячной выплаты, допустила опечатку в отчестве девочки: вместо "Алексеевна" указала "Алекссевна". Автоматизированная информационная система не нашла такого ребенка, поэтому маме пришел отказ на основании предоставления недостоверных или неполных сведений", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.
Однако с помощью активистов проблему решили. В июле горожанка написала новое заявление и ей перечислили 30,6 тысячи рублей за период с января по июнь, а также 5,1 тысячи рублей за июль. В таком же размере женщина продолжит получать пособие ежемесячно.
Комментарии
Про что статья? что надо проверять текст перед тем как нажать последнюю кнопочку и отправить документы? это ежу понятно. И без ОНФ ситуация равно таким же образом через повторное заявление разрешилась бы
так бедная торопилась что не проверила просто лохушка и всё
24.07.2020 12:42
- гость - Лучше расскажи святоша, как ты обналичил материнский капитал?
Суть наших сограждан: ошиблась в букве - "ахаха лохушка сама виновата".
А зачем вообще заставлять вбивать данные детей (они же есть в автоматизированной информационной системе) - мысли не возникло. Привыкли к унижению и электронной бюрократии.
В отличии от маргиналов мы своих детей не за путинские рожали.
24.07.2020 13:01
Унижение? Электронная бюрократия? Какой еще бред придумаете?
Все проблемы с компьютером сидят в 30 сантиметрах от монитора.
Общественники, блин, помогли. Что помогли? Найти ошибку, допущенную при наборе отчества?
24.07.2020 13:02
- гость - Что отказались от сертификата? Или так что бы было прилично, рожали для себя, но от сертификата не отказались? А остальные лохушки и маргиналы....ну ну
Онф еще проверте сколько тысяч ИП не получили выплаты из за ошибок по ОКВЭД, налоги собирают а выплаты как постродавшие от ковида НЕ дали
Какая проблема, в чем суть дурацких комментриев? Ошиблась- все люди, исправили, деньги получила, говорить вообще не о чем.
24.07.2020 13:01
- гость -
Суть наших сограждан: ошиблась в букве - "ахаха лохушка сама виновата".
А зачем вообще заставлять вбивать данные детей (они же есть в автоматизированной информационной системе) - мысли не возникло. Привыкли к унижению и электронной бюрократии.
Какие претензии к автоматизированной системе? Или вы считаете, что АИС должна всем подряд любые данные вываливать напоказ? Личный кабинет на портале госуслуг, это не ваша личная картотека и база данных. Это инструмент для обращения в органы власти и местного самоуправления. Но если вы не против, то я тоже за, чтобы любой мог свериться с вашими данными и данными о вашей семье в какой-нибудь идеальной, с вашей точки зрения, автоматизированной системе.)))
Кстати, горделивый вы наш, госуслугами, наверное, из принципа не пользуетесь - это ведь унижение, правда? Да и прочие электронные сервисы - тоже. Значит у вас всё должно быть гордо и небюрократично на бумагах. А лучше на клинописных табличках или берестяных грамотах.)))
24.07.2020 13:35
гость
Согласен, пустое это. Но какая-никакая польза есть: аудитория понятна становится.)))
Просто у неё пальцы толстые
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
Амик продолжает меня преследовать. Сегодня это был первый комментарий