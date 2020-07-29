"Выше потолка не прыгнут". Что будет с ценами на барнаульские новостройки осенью

Программа льготной ипотеки спровоцировала ажиотажный, "полуистерический" спрос на квартиры в барнаульских новостройках, из-за чего цены на отдельные сегменты недвижимости взлетели до 15%. Однако эксперты опасаются, что рынок новостроек "доживает" последние месяцы своего триумфа, и совсем скоро его "подвинет" более дешевый и разнообразный рынок "вторички".

Один поднял – все подхватили

В апреле 2020 года, когда в России ввели ипотеку с господдержкой, эксперты в голос уверяли: программа не расшевелит рынок, ведь население, сидя на самоизоляции, побоится покупать недвижимость. Оказалось иначе. В "бедном" Алтайском крае, где жители получают в среднем 28 тыс. рублей в месяц, госпрограмма вызвала такой ажиотаж, что квартиры раскупили, как гречку. Как результат – долевки резко подорожали.

По данным ДОМ.РФ, с марта по июль средняя цена на новые квартиры выросла с 49,6 до 50,2 тыс. рублей. Но барнаульские риелторы уверены, что популярные лоты (например, двухкомнатные квартиры) подорожали аж на 10-15%.

"Покупателей на рынке стало больше, активность выше, продажи выросли. Сначала все застройщики держали цены на уровне января-февраля, но потом кто-то один поднял цены, и все подхватили такую тенденцию", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

Льготная ипотека, по оценке экспертов, привлекла на рынок более 20% новых покупателей. Как уже писал amic.ru, обращений за кредитом настолько много, что банки рассматривают заявки две недели вместо нескольких дней.

По словам барнаульских риелторов, кредитные организации работают едва ли не круглосуточно и выводят сотрудников в выходные дни. Министр строительства Иван Гилев еще в конце июня отмечал, что алтайские банки рассматривают 2,5 тыс. заявок на кредит. А это – 2,5 тыс. новых квартир.

"Особо скептически настроенные эксперты говорили, что ценам на новостройки расти некуда. Но мы знаем, что снижение ипотеки на 1% приводит 10 новых покупателей. А тут ставки опустили сразу на 2%. И новых покупателей на рынке стало существенно больше, чем на 20%", – говорит руководитель агентства недвижимости "Песпектива24" Дмитрий Дворядкин.

По словам руководителя агентства недвижимости "Превыше" Марины Кулаковой, риелторы традиционно считают лето сезоном затишья и не рассчитывают на большой объем сделок: покупатели разъезжаются по дачам, морям и горам, откладывая куплю-продажу квартир. Но лето 2020 "какое-то неправильное".

"В этом году июнь-июль активные. Некоторые сделки с весны "ушли" на лето, многие барнаульцы не поехали в отпуск и сейчас решают жилищный вопрос", – говорит эксперт.

Жители города буквально расхватали студии, "однушки" и "двушки". В домах, сдача которых запланирована на 2020-2021 годы, малогабаритных квартир уже почти не осталось, ранее сообщал amic.ru. Этот фактор стал еще одной причиной роста цен на барнаульские новостройки, подтверждают эксперты.

"Льготную ипотеку приняли, чтобы поддержать застройщиков. Эта отрасль, которая может замереть, если не будет стабильной реализации квартир. Но есть и другой момент: проектов, которые запущены в продажу весной-летом, было мало. Новое разрешение на строительство получено только по одному проекту, это в десятки раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И мы понимаем, что остатки квартир "вымываются". Это нормальная тенденция: чем меньше объем предложений, тем выше цена", – считает Марина Кулакова.

"До границ возможностей"

В августе-декабре барнаульские риелторы также ждут роста цен на новостройки, но не такого стремительного: в пределах 2-3%. Это связано с готовностью объектов: стоимость жилья растет вместе с этажами. Причин для резкого удорожания недвижимости нет. Барнаульские застройщики в середине июля рассказали amic.ru: себестоимость строительства в новостройках составляет 40 тыс. рублей за квадратный метр. Компании хотели бы продавать за 50-55 тыс. рублей, но пока рынок не готов к таким цифрам.

"На новостройки есть ценовой порог. Он определяется покупательной способностью, поэтому выше потолка застройщики пока не прыгнут. Думаю, что цена квадратного метра осенью будет держаться на уровне лета. Рост, если и будет, то небольшим", – считает Лариса Мельситова.

Ажиотажный и "полуистеричный" спрос, который начался весной и продолжается летом, осенью уже вряд ли повторится. Эксперты предполагают, что скоро рынок новостроек будет биться за покупателя с вторичным рынком. И такая "война" не позволит новым квартирам расти в цене.

"Центробанк 25 июля опустил ключевую ставку до рекордных 4,25%. Вместе с ней упадут и ставки по ипотеке на покупку вторичных квартир. Если они опустятся ниже 7%, то эффект от льготной программы в 6,5% постепенно сойдет на нет, и покупатели уйдут на "вторичку", – говорит Дмитрий Дворядкин.

Марина Кулакова соглашается: рынки первичного и вторичного жилья взаимосвязаны. Сейчас в сегменте готовых квартир есть много интересных вариантов, которые могут составить конкуренцию "первичке".

"Как только "первичка" дойдет до границ возможностей покупателя, то он сразу уйдет на "вторичку". На этом рынке весной-летом происходил процесс переоценки: так как был активный спрос на новостройки, интерес к готовым квартирам упал, цены пошли вниз. Этот рынок богат предложениями, да и цены стали интересными", – говорит Марина Кулакова.

Однако сказать точно и с уверенностью, как будет развиваться рынок новостроек (да и вторичного жилья) в ближайшие месяцы, эксперты все-таки не могут. Они опасаются, что все прогнозы, планы и ожидания может перечеркнуть вторая – осенняя – волна пандемии коронавируса. И тогда все по кругу: население отправят на самоизоляцию, закроют недавно заработавшие ТЦ и общепит, а компании переведут на удаленную работу. Если ухудшение эпидемиологической ситуации в стране совпадет с отменой льготной ипотеки (она завершается 1 ноября 2020 года), в этом случае стимулировать продажи новостроек будет просто нечем, и рынок может замереть.