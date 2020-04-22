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"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени

, ИА "Амител"
Застройщики уверены, что продажи не вырастут, но риелторы считают иначе
Новостройки Барнаула / Фото: amic.ru

Новостройки Барнаула / Фото: amic.ru

Льготная ипотека под 6,5% пока не способна оживить рынок новостроек Барнаула и резко увеличить продажи квартир, уверены алтайские девелоперы. По их мнению, такой продукт нужно было создавать раньше, до распространения коронавируса, возникновения экономического кризиса и закрытия тысяч компаний по стране. В этом случае ипотека привлекла бы в стройку дополнительные инвестиции, а покупатели могли бы купить жилье с минимальной переплатой банку. Зато более оптимистичны риелторы Барнаула, которые уверены: спрос на новостройки все-таки подрастет на 15-20%, ведь такой выгодной ставки российский рынок ипотеки еще не видел. 

"Подарок" президента

Программа льготной ипотеки, ввести которую предложил президент Владимир Путин, должна поддержать строительную отрасль России в период распространения коронавируса. Срок "жизни" программы будет коротким, до 1 ноября 2020 года, а ставка составит 6,5%.

Пока официальный документ, в котором прописаны условия программы, ее возможности и требования к заемщикам, только готовят. Однако российские банки уже предлагают клиентам ипотеку под 6,5% и принимают документы на рассмотрение. Об этом уже заявили Альфа-Банк, Промсвязьбанк (здесь ставку опустили и вовсе до 6%), банк "Дом.РФ". Скоро к программе подключатся Сбербанк, "Открытие", Совкомбанк, Абсолют Банк, МКБ.

Опоздала на два года

А вот ВТБ и вовсе уже выдал первый кредит под 6,5% на покупку квартиры в строящемся доме в Барнауле. Сделку заключили 20 апреля 2020 года, через четыре дня после заявления президента. Однако алтайские застройщики считают, что ажиотажного спроса на новостройки программа не вызовет: многие барнаульцы откладывают покупку жилья до более стабильных времен.

"Льготный кредит, возможно, подвигнет на покупку тех, кто имеет накопления. Но общая тенденция такова, что покупательский спрос находится на минимальном уровне, и вряд ли кредит под 6,5% его оживит. Возможно, повышенный интерес к программе мы увидим осенью, когда "проснутся" те, кто не захочет упускать такой шанс. Но предпосылок, чтобы из-за этой программы произошел мощный рывок, нет. Впрочем, все меняется каждый день", – говорят в отделе продаж компании "Адалин-Строй".

Такой кредит нужно было запустить еще год-два назад, уверен исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. Сейчас многие жители города остались без работы, у других сократились доходы, третьим задерживают зарплаты. В таких условиях население думает только о том, как бы справиться с уже взятыми кредитами, вовремя заплатить коммунальные и прокормить семью, считает эксперт.

"Спрос на жилье стремительно падает. Может быть с помощью этой программы мы бросаем маленькую соломинку строителям, но при отсутствии стабильной экономики это не спасет отрасль. Сам продукт хорош. Но запускать его нужно было раньше. Не было бы всей этой "вакханалии", мы бы наблюдали хороший подъем спроса на недвижимость и очередной виток ускорения сроков и темпов строительства. Пока же спрос на ипотеку падает в разы. У многих непонятная ситуация на работе: то ли сократят, то ли оставят, то ли не будут платить, то ли выдадут минимальные 12-15 тысяч в месяц. Как в таких условиях платить ипотеку? Этих денег едва хватит на питание и вынужденные ежемесячные траты", – отмечает Ширшов.  

По его мнению, если эпидемиологическая обстановка в стране в ближайшие месяцы станет лучше, снимут режим самоизоляции, то тогда можно ждать активного спроса на продукт. 

"Летом и темпы строительства, и покупательный спрос "прилягут". Если осенью промышленность начнет работать в полной мере, это будет хорошим толчком для развития. Сегодня люди не хотят расставаться с деньгами, ведь никто не знает, что будет завтра", – отмечает Ширшов.

А вот первый заместитель директора ИСК "Союз" Александр Мишустин уверен: делать прогнозы и выводы о востребованности программы и ее воздействии на строительную отрасль пока рано. Он призвал дождаться официального документа, тогда будет понятно, насколько эта мера эффективна в плане поддержки строительной отрасли. Однако Мишустин подчеркнул: сообщение о появлении ипотеки в 6,5% обнадежило застройщиков.

В "Жилищной инициативе" пока тоже осторожны в прогнозах и считают, что спрос на кредит зависит в первую очередь от его условий.

"Нам от одного из банков уже поступило предложение и о ставке в 6%. Но пока это все только разговоры. Надо посмотреть, кому и как банки будут выдавать этот кредит. Если закрутят гайки, то помощь строительному рынку будет минимальной", – говорят в компании.

Ощутимая разница

Более оптимистичны в прогнозах риелторы Барнаула. Они надеются, что благодаря новому кредитному продукту количество обращений за покупкой жилья вырастет. Спрос на новостройки может увеличиться до 15-20%, считает председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере АлтТПП Марина Ракина.

"Это хорошая программа и она уже начинает работать. В последнее время банки стали повышать ставки, поэтому многие клиенты поставили решение квартирного вопроса на "стоп". Теперь же они к нему вернутся", – говорит Ракина.

По ее мнению, население уже просчитывает выгоду при оформлении льготного кредита. А она на самом деле немаленькая: размер ежемесячного платежа при ставке 6,5% и сумме кредита 1 млн рублей составит всего 8,5 тысячи рублей на 15-20 лет. При ставке 9,5%, которую до 16 апреля предлагали банки, платеж был 10,5 тысячи.

"Разница в две тысячи рублей для жителей региона очень ощутима. Поэтому я уверена, что люди будут брать такую ипотеку охотно", – добавляет Марина Ракина.

Впереди вагона

Но размер ипотеки ограничивается не одним, а тремя миллионами рублей. Это максимальный размер кредита по данной программе, говорит руководитель агентства недвижимости "Перспектива 24" Дмитрий Дворядкин. Поэтому даже если квартира стоит семь миллионов, банк выдаст только три. 

Потратить деньги можно на приобретение строящейся или готовой квартиры от застройщика, но первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от суммы покупки, говорит руководитель агентства недвижимости "Миэль.Офис в Барнауле" Вадим Руссков.

"Это показатель платежеспособности. Меньше такой барьер делать и не стоит, ведь он отсекает тех, у кого недостаточно накоплений. Для Алтайского края это совершенно нормальный уровень взноса. Он и так начинается от 15%, некоторые банки выдают кредит с 30% первоначального взноса", – говорит Руссков.

Но у льготной ипотеки в 6,5% есть и другие ограничения. Точно известно, что маткапитал в этой программе использовать нельзя. Кроме того, кредит не выдают на рефинансирование, то есть погашение ранее взятой ипотеки под более высокий процент. Возможно, дополнительные условия для оформления ипотеки появятся в официальном документе программы, но кредиты, выданные до его принятия, менять никто не будет, уверен Дмитрий Дворядкин.

По его словам, банки не стали дожидаться формирования программы, потому что им важно именно сейчас выдать как можно больше кредитов. Даже если государство по каким-то причинам "сдаст назад" и откажется субсидировать 2%, банки практически ничего не потеряют. 

"Сейчас кредитным организациям важно "снять сливки", активизировать спрос. Они уже и потребительские займы выдают под 7,5%. Это немыслимо. Дело в том, что банкам невыгодно иметь много денег. Люди сидят, кредиты не берут и сами обслуживают свои "запасы". Поэтому им выгоднее отдать подешевле, чем не отдать ничего. В любом случае банки обязаны до конца срока обслуживать кредиты под 6,5%", – говорит руководитель агентства "Перспектива24".

Дмитрий Дворядкин считает, что "путинская" программа льготной ипотеки, которая доступна всем заемщикам, а не узкому кругу льготников, – это выгодная возможность купить новое жилье. Вот только эксперт советует выбирать квартиры в домах, близких к сдаче. А проекты на стадии котлована рассматривать не стоит: пока неизвестно, какие строительные компании Барнаула переживут кризис, а какие – покинут рынок. 

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 10:05
- гость -

3%и не выше.

22.04.2020 10:10
АБОРИГЕН

Делайте 1,5-2%, подумаю.

22.04.2020 10:29
1

Условия программы уже известны, под них попадает минимальное количество новых заемщиков. Делать оптимистичные заявления у риэлтеров - работа такая, про "всё пропало" еще не слышали. Просьба для редакции: поменяйте экспертов среди риэлтеров. Почему у Вас одни и те же риэлторы из одних и тех же компаний?! Надоело уже читать их одни и те же экспертные мнения. На рынке сотни риэлтеров и все имеют разные мнения.

22.04.2020 10:35
Предлагаю кон

Соберите все прогнозы и в конце года проверьте кто был более точен. В конце года сделайте большое интервью с автором сбывшегося прогноза. А тех, кто "наврал" больше не приглашайте в качестве экспертов.

22.04.2020 10:42
- гость -


АБОРИГЕН


Делайте 1,5-2%, подумаю.

тебе знаком этот процесс?
чем ?

22.04.2020 10:51
АБОРИГЕН

22.04.2020 10:42
- гость -
Понимаю дорогой аноним, процесс для тебя непривычный и болезненный, но попытайся в следующий раз прогнать свою писанину сначала через мозг, если конечно он у тебя есть. Смысла в ней больше не будет, но может по искромётней получится.

22.04.2020 10:55
Гость

Глупость полная, если снижать ставки то по всем квартирам и домам.
Например, я хочу купить квартиру в новом доме большей площадью, но не могу так как нужно продать свою, а ее не берут по рыночной цене. По заниженной цене продавать нет смысла разница большая. Что бы рынок зашевелился, нужно что бы не только покупали, но и продавали.

22.04.2020 11:15
- гость -

22.04.2020 10:55
Гость А вы прошаренный товарисч. Хочется и рыбку съесть и на...сесть?
А аборигену стоило бы следить за своим языком.

22.04.2020 11:33
гость

Там первый взнос 20%. Сделайте тоже 6.5 и будет норм

22.04.2020 12:29
- гость -

22.04.2020 10:55
Гость А вы прошаренный товарисч. Хочется и рыбку съесть и на...сесть?
А аборигену стоило бы следить за своим языком

у них язык с задним проходом сросся,они не могут .

22.04.2020 16:41
- гость -

Какие тут нафиг прогнозы. Постоянно эти эксперты делают хорошую мину при плохой игре, у них мир будет рушиться, а они будут говорить о стабильном спросе и новом притоке покупателей по льготным программам. Всё пытаются так незамысловато влиять на рынок.

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