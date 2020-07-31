За последние недели в Алтайском крае все больше жителей, инфицированных коронавирусом, предпочитают получать лечение на дому. Если для госпитализации нет явных показаний, то эффективнее в таком случае будет находиться в "родных стенах", полагают специалисты.
Амбулаторным ведением больных с коронавирусом занимаются врачи на базе Краевого центра медицинской профилактики. Сейчас в нем задействовано 25 специалистов, которые в работе применяют технологию "врач – пациент". Они сопровождают пациентов с легкой формой коронавируса с помощью всего двух инструментов – телефона и сайта.
Один раз в сутки врач обзванивает пациентов и спрашивает их о состоянии – наличии кашля, одышки, температуры и пр. После разговора доктор либо рекомендует продолжить назначенное лечение, либо принимает решение о вызове скорой помощи. Кстати, если врач не дозвонился до больного коронавирусом, он передает эту информацию в МВД.
"Среди наших пациентов много тех, кто, узнав о возможности остаться дома, отказался от госпитализации в ковидный госпиталь. Но оставлять их без врачебного наблюдения нельзя. Поэтому состояние пациента контролируется удаленно с помощью специальных чек-листов с набором вопросов. Специалисты центра четко знают, в каком случае необходимо вызвать на дом к пациенту участкового врача, а в каком – безотлагательно проводить компьютерную томографию легких и вызывать скорую", – рассказала главврач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.
Еще одна информационная система, которая показала свою эффективность в период пандемии, – региональный архив медицинских изображений. Компьютерные и магниторезонансные томографы, цифровые рентгеновские аппараты 40 медицинских организаций края подключены к единому архиву медицинских изображений. Врач любой из подключенных больниц может показать снимок более опытному коллеге и получить совет.
Например, если в выходные дни не работают специалисты, расшифровывающие КТ-снимок, то изображение отправляется в Диагностический центр Алтайского края и описывается его сотрудниками. Пока пациента везут из одной больницы в другую, доктор уже может посмотреть снимки и оценить состояние больного.
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