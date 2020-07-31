Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне могут просто работать в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил варианта, что задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом пишет RT.
"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", – сказал дипломат.
Он отметил, что по информации, которая требует проверки, россияне могут являться сотрудниками предприятия, которое по контракту "призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом".
Напомним, что среди задержанных есть уроженец Алтайского края.
Комментарии
сотрудниками предприятия, которое по контракту "призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом"
Ага ЧОП "Вагнер & Ko"
Белоруссия много лет был транспортным хабом для переброски наших военных специалистов. Все это делалось по соглашению с Белоруссией. а тут батька решил разыграть российскую карту, прикрыться угрозой и прикрыть выборы
"Батька" всегда думал, что он хитрый, теперь ещё считает себя и "большим" мировым политиком. Почти как Кадаффи в Ливии.. Тот сначала прсил у нас кредиты купить С300, затем прекратил сотрудничество в технической и военной области с РФ, активизировался на стречах с США , поставил шатер на Елисейских полях в Париже - и бац!!!! Вот только "батьку" и Белоруссию будет жальчее, чем далекую Ливию.
Батьке хоть так, хоть так хана. Но он настоящий патриот своей страны, и не хочет чтобы Белоруссию постигла судьба Украины.
А у них, у этих "чоповцев", на видео камуфляж и шевроны Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо , еслиб у нас с такими причиндалами задержали бы группу иностранных граждан , про них бы чего по телевизору рассказывали?