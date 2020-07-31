"Ростелеком" вручил подарки одному из участников конкурса детских талантов

Подведены итоги краевого онлайн-конкурса детских талантов "Лучше всех". В номинации "Гений" победил пятилетний Сережа Дорофеев из Барнаула. Генеральный партнер конкурса "Ростелеком" вручил семье мальчика сертификат на четыре месяца бесплатного доступа к интернету и видеосервису Wink, а также электронный конструктор, о котором Сережа давно мечтал.
Конкурс проходил в Instagram. Мама Сережи, Евгения Дорофеева, отправила на состязание видео, где мальчик демонстрирует собственные изобретения – вентилятор и летающую доску. Отверткой и молотком ребенок орудует с трех лет. По словам мамы, все, что он уже сделал, не вмещается в один ролик: дом из коробок, самолеты из деревяшек, мотоцикл из ящика. Сейчас Сережа осваивает паяльник.
"Ростелеком" постоянно разрабатывает инновационные продукты и внедряет новые цифровые сервисы. В Сереже мы тоже увидели дух изобретательства. Возможно, это будущий инженер или ученый. В видеосервисе Wink он может пройти обучение по робототехнике, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. В онлайн-кинотеатре много мультфильмов и фильмов, которые можно смотреть всей семьей дома или в дороге одновременно на пяти устройствах. Надеемся, наш подарок будет полезен всем членам семьи", – говорит член жюри конкурса, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.
В состязании участвовали более 150 алтайских детей, приславших видео с демонстрацией своих талантов. В итоге в шести номинациях за успехи в спорте, искусстве, знании иностранных языков, географии и изобретательстве дипломы и награды получили 32 ребенка. Обладателем Гран-при стал семилетний Тимур Печеркин, которому организаторы вручили главный приз – 10 тысяч рублей.
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