Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных 3 августа

Госавтоинспекция предупредила об ограничении движения в Алтайском крае в связи с проездом военных колонн.
В понедельник, 3 августа, проезд для всех видов транспорта ограничат с 16:45 до 19:45 на автодороге н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район.
Ведомство просит автолюбителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее скорректировать маршрут или время поездки.
Напомним, что с 3 по 31 августа в Барнауле закроют движение машин по улице Пролетарской на участке от дома № 231 до № 233. В это время городские коммунальные службы займутся строительством водопровода.
Комментарии
Ведомство просит автолюбителей отнестись с пониманием отнестись к затрудненной
Исправьте.
Был бы с того толк