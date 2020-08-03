Пешеходный фонтан в Барнауле заливает водой детскую площадку

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульцы пожаловались на пешеходный фонтан в сквере на улице Панфиловцев. Горожан возмутило, что вода заливает близлежащую детскую площадку.
"Болото", образовавшееся на месте детской горки, запечатлела фотограф amic.ru Екатерина Смолихина. На кадрах видно, что в этом месте глубина "водоема" несколько сантиметров.
Дополнительное беспокойство у родителей вызывает тот факт, что с мокрой и грязной обувью легче поскользнуться и упасть с горки.
Ранее amic.ru писал, что житель Барнаула пожаловался на шумных детей у пешеходного фонтана на улице Панфиловцев.
Барнаулец раскритиковал детвору за постоянные крики, а их родителей за то, что те приводят малышей к фонтану "в одних трусиках, а порой и голых".
Комментарии
Аборигеш, заясни как оно в Ослах делается