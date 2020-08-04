Илон Маск рассказал о новых чипах, внедряемых в мозг

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о мозговых чипах, над которыми работает его стартап Neuralink. Слова бизнесмена передает Independent.
По словам предпринимателя, конечной целью разработки является создание прямой связи между мозгом и компьютером. Имплант внедряется под кости черепа и соединяется с нервной тканью с помощью электродов.
Чипы позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот, восстанавливать движение пациентам с поврежденным спинным мозгом и регулировать уровень гормонов. Кроме того, новшество поможет человеку снимать тревогу или концентрироваться на размышлениях.
Управлять имплантом можно будет с помощью программы на смартфоне. О стоимости разрабатываемой новинки и операции по ее внедрению информации пока нет.
Комментарии
пусть себе вводит куда хочет, а мы уж как-нибудь как наши предки без этих инфра и ультра звуков и со своими страхами сами разберёмся...
Молодец Святой Илон-небоходец, двигает науку вперёд.
Думаю, он уже и терминатора сделал
Книг Ольги Громыко начитался ? Помнит - ли , чем там закончилось, для любителя усовершенствовать своё тело( и мозг в частности ) ?
13:52
гость
Книг Ольги Громыко начитался ? Помнит - ли , чем там закончилось,
Не удивлюсь, если вы ещё и книгами про попаданцев обмазываетесь.
Первый год обновления бесплатно
Это невозможно. потому что негде размещать антенну и вообще невозможно. Если расскажет, что можно будет с помощью 5G команды посылать на эти чипы, станет понятно, что это всё ерунда. Когда несколько месяцев об этом же говорили россияне, кое-кто отвечал им, что у них съехала кукуха... Ну-ну...
это которую книгу?
Чипы с операционной системой Виндоус
Очень опасная технология. Если со смартфона можно будет управлять уровнем гормонов, уровнем стресса, восстанавливать движение пациентам (т.е. управлять телом), то где гарантия что это нельзя сделать дистанционно не с вашего смартфона
вот оно! вакцинация, чипирования - все сходится.
как жидь?