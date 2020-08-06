Дикорастущую коноплю уничтожили в Барнауле

В Барнауле ежегодно проводят мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. Программа реализуется на территории города с 2015 года, пишет пресс-служба мэрии.
"В 2020 году между администрацией Барнаула и компанией "Санитары города" заключен муниципальный контракт на оказание услуг по уничтожению дикорастущей конопли. В соответствии с техническим заданием контракта работа организована на территории пяти районов Барнаула, объем выполненных работ составит 24 гектара по 65 адресам. Уничтожение осуществляется механическим и химическим способами", – говорится в сообщении.
Периодически в рейдах принимают участие представители других ведомств. 6 августа вместе с сотрудниками полиции в уничтожении конопли поучаствовали представители администраций города и Индустриального района.
В ходе мероприятия растения обработали специальным химическим составом.
Комментарии
Блин!! Чё меня не позвали? Я бы помог...