Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус

Несмотря на пандемию коронавируса, самоизоляцию и введенные ограничения, в 2020 году в Барнауле открылись ряд кафе и ресторанов. Многие из них запустились в самом начале года, еще не зная, что вскоре для них наступят нелегкие времена. Но нашлись и те, кто не побоялся начать свою деятельность в самый разгар пандемии и самоизоляции. Правда, формат работы пришлось изменить. Рассказываем, что за новые кафе открылись в Барнауле, чем они интересны и как на них повлияла пандемия.

Перестраивались на ходу

За последние годы у барнаульцев стали пользоваться большой популярностью кофейни и небольшие ресторанчики. Не удивительно, что их количество в столице края росло невообразимыми темпами. Не стало исключением и начало 2020 года. Ряд заведений назначили датой открытия именно январь. Поработать им удалось совсем немного. А в марте пришел коронавирус. Впрочем, некоторые заведения сумели и за это время завоевать популярность у горожан, что позволило им продержаться в сложный период.

Кофейня FreeMan's

Фото: yandex.ru/maps

В январе одна из самых популярных кофеен Барнаула – FreeMan's – открыла третью точку на Мерзликина, 8б. Она стала первой в городе, расположенной за пределами гостиницы "Центральная". Открыть третий FreeMan's руководство заведения решило, потому что "вокруг практически нет хороших кофеен с сильным брендом и хорошим качественным продуктом".

Впрочем, как рассказал amic.ru управляющий заведения Станислав Кадров, из-за пандемии точку пришлось законсервировать. Да и основная аудитория заведения – студенты – разъехались по домам. Но уже в скором времени кофейню на Мерзликина собираются открыть. А вот две другие точки сети не закрывались даже в пандемию. Они сумели перестроить свою работу под новые условия, и это позволило продержаться.

"FreeMan's на Мерзликина закрыт минимум до сентября. Что касается остальных точек, их работа была полностью перестроена. Мы принимали гостей прямо у двери, барную стойку организовали для приема заказов. В принципе, ни с какими особыми сложностями мы не столкнулись, кроме того, что мы не могли наших гостей обслужить в прежнем формате, как к этому привыкли и мы, и они", – рассказал Станислав.

Однако после изменений указа губернатора края кофейни в здании гостиницы "Центральная", наконец, заработали в полном формате. И, по словам управляющего, пользуются большой популярностью, так как гости успели соскучиться по традиционным посиделкам в кафе.

"Наплыв гостей точно есть. Пока может не все знают, не все поняли, что открыто, но в пиковые часы, конечно, работать нам достаточно сложно. Ведь у нас есть ограничения по посадке и другие ограничительные вещи. Но мы будем делать все, чтобы принять наших гостей, которые наскучались по питанию из посуды и прочему обслуживанию внутри заведения. Мы за 4,5 месяца подзабыли немного, что это такое. Но сейчас мы работаем очень-очень плотно", – рассказал amic.ru управляющий.

Таверна Prima Pasta

Фото: vk.com/granmulino

В феврале 2020 года в Барнауле на месте одного из старейших ресторанов города – Granmulino – открылась таверна Prima Pasta (пр. Социалистический, 71). Владелец заведения – Валерий Покорняк, ему же ранее принадлежало Granmulino. По сути, "просто" полностью сменился формат заведения. По словам предпринимателя, он вложил в реконструкцию помещения более 1 млн рублей. Обновление заняло пять дней. Новой фишкой заведения стала открытая кухня – теперь посетители могут наблюдать за приготовлением пищи. А меню для Prima Pasta составляли итальянец Дино Макаронни и повар из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. К слову, львиная доля бюджета ушла именно на разработку карты блюд.

В меню ресторана в основном представлены итальянские блюда: паста и пицца. Причем по довольно демократичным ценам. К примеру, паста "Карбонара" стоит 220 рублей. Паста с алтайской тыквой обойдется гостям всего в 120 рублей.

Кафе "Кунжут и тыква"

Фото: instagram.com/agpro.ru

Кафе правильного питания "Кунжут и тыква" (ул. Короленко, 75) открылось в Барнауле 27 марта и до введения режима самоизоляции успело поработать совсем чуть-чуть. Уже вскоре владельцам заведения пришлось срочно перепрофилироваться и открывать доставку. Но зато не пришлось закрываться.

"Конечно, мы не так себе представляли работу кафе. Пришлось в экстренном порядке организовывать доставку. Счастливы, что удается работать даже в такие непростые времена. Главное, чтобы все были здоровы", – цитирует altapress.ru консультанта по правильному питанию кафе Марину Белоусову.

Сейчас заведение работает в полноценном формате и предлагает гостям салат с проростками маша, салат из свеклы с кедровым орехом, суп-пюре из брокколи и кабачка, салат из водорослей с ореховым соусом. То есть в первую очередь кафе рассчитано на тех, кто следит за своим здоровьем. Блюда готовятся без майонеза, мясо, рыбу и овощи готовят на пару или запекают.

Ресторан Sreda

Стену заведения оформлял художник Артем Ложкин / Фото: instagram.com/lae198

В срочном режиме пришлось перестраивать свою работу и ресторану авторской кухни Sreda (ул. Интернациональная, 47), который открылся в Барнауле весной 2020 года. Администрация заведения быстро организовала работу навынос, и оно сумело продержаться весну и лето. Известно, что открыл заведение руководитель кейтеринговой службы "Студия вкуса" Михаил Хмелинин. А меню завлекает клиентов необычными блюдами, среди которых кукурузный крем-суп с огуречным тартаром (стоит 295 рублей), холодный огуречный суп с индейкой (стоит 220 рублей), шея поросенка с цветной капустой (390 рублей).

Ресторан "КАКTUS"

Фото: instagram.com/agpro.ru

Ресторан латиноамериканской кухни "КАКTUS" (ул. Партизанская, 103) до введения режима самоизоляции поработал всего месяц. А потом пришлось закрыться. Впрочем, не навсегда.

Вообще у ресторана оказалась нестандартная история. Как рассказал amic.ru совладелец заведения Максим Попов, еще в 2019 году он с коллегами открыл гастробар "Эмбарго". Однако с концепцией заведения предприниматели не угадали: народ не пошел.

"Мы немного не попали в формат. Поняли это мы примерно через полгода после открытия. Мы сделали ребрендинг, так и открылся "КАКTUS". Мы проработали довольно успешно месяц. Людям очень понравилась концепция заведения, обслуживание и еда, цены. Но тут пришла пандемия, и ресторан закрылся. Но период пандемии не стал для нас самым сложным. В это время закрылись все заведения, а до этого работали мы очень плохо", – рассказал amic.ru Попов.

Предприниматель отмечает, что в период простоя заведение понесло большие убытки, но владельцы ресторана решили не открывать доставку или работать навынос в пандемию – все-таки атмосферу заведения таким образом было не передать.

"Какие-то определенные резервы у нас были. Но мы понесли потери и по персоналу, и по продуктам, и по деньгам. Нам повезло, что у нас хороший арендодатель, он дал нам неплохие условия. Помогло и открытие летников. Они были очень кстати, так как люди соскучились по заведениям. Веранды летом – это тренд, они всегда заполнены", – говорит собеседник.

Сейчас гости "КАКTUS" могут разместиться внутри помещения. Правда, пока действует ограничение по посадке в 30%. Но владелец заведения подчеркивает, что уже сейчас можно говорить о том, что барнаульцы наскучались по атмосфере баров и ресторанов, а потому ждут хороших результатов от августа.

Не побоялись пандемии

Некоторые кафе, рестораны и бары не побоялись открыться в самый разгар пандемии. И, как утверждают, не пожалели.

Tom Yum Bar

Фото: instagram.com/agpro.ru

Кафе паназиатской кухни Tom Yum Bar (ул. Мало-Тобольская, 23) открылось в мае 2020 года. Буквально с первых дней заведение стало популярным и любимым. Правда, сначала пришлось работать на вынос и доставку. И только потом – перейти в формат летнего кафе.



По словам директора заведения Артёма Ушакова, проект стартовал задолго до пандемии коронавируса, и тормозить его было нецелесообразно. Поэтому заведение решили открыть несмотря ни на что. И не зря: проект "выстрелил".

"Мы вложили очень много сил, ресурсов, чтобы довести все до той точки, в которой можно открывать заведение и принимать гостей. Это был очень большой процесс, который останавливать именно на этом этапе было бы нецелесообразно. Бренд Tom Yum был известен в Барнауле еще до того, как он сюда зашел. И мы приняли решение, что хотя бы через самовывоз и доставку мы сможем обеспечить тот объем выручки, который не дал бы нам уходить в отрицательные числа. Соответственно, мы не прогадали: с самого первого дня наша выручка пришла в то комфортное состояние, когда мы понимаем, что мы окупаемся и работаем в плюс. С одной стороны, у нас не было выбора. С другой стороны, мы были уверены, что все получится", – резюмировал директор.



Команде заведения пришлось преодолевать трудности, которые преподнесла пандемия. Например, когда задерживаются поставки продуктов из-за рубежа (Таиланд, Корея и пр.), или как обеспечить персонал масками и перчатками во время дефицита.

"Мы научились изворачиваться, когда получается что-то закупить – закупаем с запасом, предусматривая, что сейчас регулярное авиасообщение со странами может отложиться либо поставка вообще может сорваться. Гораздо сложнее со средствами индивидуальной защиты для нашей команды. С точки зрения предложения рынок скачет: то их мало, то становится чуть больше и нужно опять-таки выхватывать по внятным ценам. Но мы достаточно ответственно относимся к этому вопросу, ни в коем случае никогда на этом не экономим. Сложно работать в той же самой маске на протяжении всего рабочего дня, когда она в обязательном порядке должна прикрывать нос. Но со временем мы и к этому привыкли", – рассказал собеседник.

Кофейня Cosmo Coffee

Фото: instagram.com/cosmo_coffee_bar

Кофейня Cosmo Coffee по адресу пр. Ленина, 58, тоже открылась в самый разгар пандемии. Изначально заведение планировало запуститься еще в марте, но из-за коронавируса старт несколько раз переносился. Наконец, в конце апреля кафе открылось. Но на вынос. Заведение готовит для гостей не только кофе, а также десерты, закуски, салаты, хот-доги, поке, оладьи, кесадильи, сэндвичи. Стоимость сэндвичей, к примеру, варьируется от 220 до 280 рублей, поке – 340 рублей.

Как рассказала amic.ru владелец заведения Алина Иванстром, они решили рискнуть и запуститься. И не зря:

"Мы не думали, что все это будет настолько серьезно, что из Китая пандемия придет к нам и что всех позакрывают. Но мы очень хотели открыться, мы ждали встречи с гостями. Конечно, мы долго сомневались, запускаться ли, ведь это означало работу только на вынос. Нас никто не знал, мы боялись, что люди даже не зайдут к нам, потому что они не знали, что такое Cosmo Coffee. Но мы рискнули, открылись и не пожалели нисколько. Теперь все говорят, что мы те, кто открылись в самый тяжелый момент".

Оставаться на плаву заведению помогали все, кто только мог, говорит предприниматель. Государство, администрация и даже посетители кафе – все шли навстречу заведению и помогали ему развиваться в столь непростое время

"Нам пошли навстречу все. Государство выделило субсидии, хоть и небольшие, но они помогли, на этот период убрали налоги. Хозяйка помещения согласилась сделать нам скидку – тоже поддержала. Люди вставали на наше место, понимая всю ситуацию, нас поддерживали. Даже бариста пришли работать на небольшую ставку. Но сейчас, когда все постепенно налаживается, они по-прежнему с нами, и получают уже хорошую зарплату, мы выросли все вместе", – рассказала собеседница.

Свою роль сыграла и летняя веранда заведения. Здесь навстречу заведению пошла администрация города, которая позволила установить столики без проведения тендера. Да и сами посетители бара – барнаульцы – внесли немалый вклад в рост заведения. Многие делились положительными отзывами о кофейне в социальных сетях.

"На самом деле сыграл человеческий фактор. Я знаю, что в Москве многие заведения закрылись, потому что никто не понимал, что бизнесу действительно тяжело. В нашей истории люди, наоборот, шли нам навстречу. Нас очень сильно поддерживал народ. Мы не делали никакую рекламу в период коронавируса. Просто люди выставляли в Instagram нашу кофейню, делились впечатлениями, фотографировали наши стаканчики с интересным дизайном. А многие думали, что мы покупали эти отзывы", – делится Алина Иванстром.

Сейчас, после указа губернатора, кофейня открыла зал с посадочными местами. Заведение только набирает обороты и закрываться точно не планирует.

TOFU BAR

Фото: instagram.com/tofubar22

Пандемия не смутила еще один "азиатский" ресторан – в конце июля в самом центре Барнаула (пр. Ленина, 57б) открылось кафе быстрого питания паназиатской кухни TOFU BAR. В меню кафе – роллы, воки, супы, каши, салаты, бао, а также десерты. Изначально заведение работало на вынос, но сейчас гости могут задержаться и в зале бара.

Совладелец заведения Ольга Искуснова заявляет, что несмотря ни на какие катаклизмы, люди будут есть всегда. Именно поэтому и решено было открывать TOFU BAR.

"Коронавирус – это временное явление и это не повод прекращать работать. Да и люди есть продолжают и продолжат. Плюс ко всему у TOFU BAR хорошая локация. Мы обратили внимание, что во время всей пандемии нормально себя чувствовали те точки, которые находятся условно от Медуниверситета и заканчивая примерно "Россией". Там падения не было. Плюс ко всему нас устроили арендные условия и поэтому мы открылись", – рассказала amic.ru Ольга Искуснова.

По словам собеседницы, ни с какими сложностями во время пандемии заведение не столкнулось. Хотя посещаемость кафе и ресторанов сейчас гораздо ниже, но такая ситуация во всех заведения города.

"Конечно, сейчас показатели бара не те, на которые мы рассчитывали по своему плану, но, опять же, мы открылись вообще без рекламы, и с первых же дней к нам активно идут люди. В любом случае понятно, что трафик сейчас у всех ниже, чем был. Люди ходят в заведения чуть поменьше. Но все же не критично", – рассказала совладелец TOFU BAR.