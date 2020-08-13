В Барнауле столкнулись такси и междугородний автобус

В Барнауле на площади Победы столкнулись такси и междугородний автобус, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса Asia Granbird маршрута Маралиха – Барнаул врезался в автомобиль "Яндекс.Такси" Renault Logan. В результате столкновения пострадала 35-летняя пассажирка легковой машины, которой оказали медицинскую помощь на месте.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств происшествия.
Как ранее сообщил amic.ru, 12 августа в одном из дворов на улице Власихинской водитель грузовика совершил ДТП и скрылся с места происшествия. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как самосвал пытается развернуться и в итоге задевает припаркованный автомобиль Honda.
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