В Барнауле отключат горячую воду еще в 61 доме

17 августа в 61 доме Барнаула отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.
Водоснабжение приостановят в связи с вводом теплосетей в эксплуатацию после ремонта.
Без горячего водоснабжения останутся:
- с 9:00 до 21:00 17 августа – 45 многоквартирных домов и 1 частный дом по улицам Гущина, Юрина, Островского и Коммунистическая.
- с 17:00 17 августа до 22:00 18 августа – 15 многоквартирных домов по улицам Чеглецова, 5-я Западная, Чихачева и 40 лет Октября.
Более подробную информацию по отключениям можно увидеть здесь. Всего, по подсчетам Сибирской генерирующей компании, без горячего водоснабжения временно останутся более 19 тысяч жителей краевой столицы.
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