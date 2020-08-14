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В Барнауле отключат горячую воду еще в 61 доме

, ИА "Амител"
Воды не будет от 12 часов до полутора суток
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

17 августа в 61 доме Барнаула отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

Водоснабжение приостановят в связи с вводом теплосетей в эксплуатацию после ремонта.

Без горячего водоснабжения останутся:

  • с 9:00 до 21:00 17 августа – 45 многоквартирных домов и 1 частный дом по улицам Гущина, Юрина, Островского и Коммунистическая.
  • с 17:00 17 августа до 22:00 18 августа – 15 многоквартирных домов по улицам Чеглецова, 5-я Западная, Чихачева и 40 лет Октября.

Более подробную информацию по отключениям можно увидеть здесь. Всего, по подсчетам Сибирской генерирующей компании, без горячего водоснабжения временно останутся более 19 тысяч жителей краевой столицы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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