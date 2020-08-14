В Барнауле объявили "охоту" на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Барнауле 14 и 15 августа, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проводят сотрудники ГИБДД.
Автоинспекторы используют метод сплошных проверок, то есть останавливают в определенном месте автомобили и оценивают состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские будут дежурить рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.
Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.
Комментарии
Отлично! Сегодня никуда не поеду пьяным.
Спасибо что предупредили!
генерала Новикова не поймали ?