Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам мелькомбината в Бийске

Прокуратура Алтайского края возбудила уголовное дело о невыплате зарплат работникам Новосибирского мелькомбината в Бийске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Во время проверки прокуроры установили, что предприятие задолжало заработную плату 84 сотрудником за период с января по май 2020 года общей суммой свыше 3,8 млн рублей. В результате принятых мер работники зерноперерабатывающей компании получили свою зарплату, а следствие возбудило уголовное дело по статье "Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев".
Также прокуратура возбудила два административных дела о невыплате зарплат в отношении управляющей компании мелькомбината – АО "Сила Сибири". Трудовая инспекция признала организацию виновной в нарушениях, а руководитель организации получил представление от регулирующих органов.
Комментарии
И деньги на зарплату сразу нашлись