Барнаулец пожаловался на вечеринку, где подросткам якобы продавали алкоголь

Житель Барнаула пожаловался на вечеринку, которая прошла 15 августа на территории пляжа "Водный мир". Видео с мероприятия опубликовано в Instagram-аккаунте "Черное и Белое Барнаул".
Вчера, 15 числа проходила тусовка на территории или за территорией водного мира. Было очень много несовершеннолетних лиц. Паспорта не проверяли. Мой младший 15-ти летний брат вернулся оттуда пьяным в невменяемом состоянии. Я начал вызывать полицию, на что они не реагировали. Совершил больше 5 звонков. Хочу напомнить что указ губернатора о массовых мероприятиях никто не отменял. Информацией поделился наш читатель Ян. @chb_brn #барнаул #алтайскийкрай #алтай #barnaul #brn #chb_brn #водныймир #тусовка #пандемия #коронавирус
По словам барнаульца, на входе у подростков не проверяли паспорта, а потому на вечеринке было очень много несовершеннолетних. "Мой младший 15-летний брат вернулся оттуда пьяным, в невменяемом состоянии", – пишет мужчина.
Напомним, что в Алтайском крае до сих пор действуют "ковидные" ограничения, согласно которым массовые развлекательные мероприятия запрещены.
Редакция amic.ru обратилась за комментариями к представителям "Водного мира".
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