Житель Бийска предстанет перед судом за неудачную первоапрельскую шутку

Житель Бийска первого апреля в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений решил "разыграть" полицейских. Он позвонил дежурному и сообщил, что дом № 5 по пер. Жилой заминирован.
После получения информации на место отправили следственно-оперативную группу. Взрывного устройства специалисты не обнаружили, а шутника вычислили и задержали сотрудники полиции. Теперь ему предстоит ответить за поступок перед судом.
"Уголовное дело по обвинению указанного мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
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