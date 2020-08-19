Улицу в центре Барнаула перекроют почти на неделю

В Барнауле с 8:00 25 августа до 20:00 30 августа перекроют движение по всей ширине проезжей части возле дома по улице Песчаной, 118, сообщает пресс-центр мэрии.
В это время коммунальные службы проведут ремонт тепловых сетей под автомобильной дорогой.
Власти просят участников дорожного движения сохранять бдительность при проезде указанного участка и заранее выбирать маршруты для объезда.
Как ранее сообщил amic.ru, в Барнауле с 21 августа до 2 сентября перекроют движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова. Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на этом участке.
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