Над Барнаулом заметили двойную радугу. Фоторепортаж

Фото: Wilfried Wilfried-Fleischer, amic.ru
19 августа погода сначала распугала барнаульцев обильными осадками, а затем вознаградила за терпение радугой. И даже не одной, а сразу двумя.
Прекрасное природное явление можно наблюдать из разных уголков Барнаула. Оно вызвало радость у горожан, которые фотографируют двойную радугу и делилятся снимками в социальных сетях.
Ранее amic.ru писал, что дождливые дни в Алтайском крае продлятся до 21 августа. Это связано с атмосферными фронтами западного циклона.
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