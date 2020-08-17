Вслед за жарким понедельником на Алтай с 18 августа придут дожди с грозами и даже градом. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. Температура в предстоящие дни также будет заметно холоднее.
18, 19 и 20 августа над Алтайским краем пройдут атмосферные фронты западного циклона, рассказали в ЦГМС. Из-за этого метеорологи прогнозируют в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. В предгорных районах вечером 18 августа ожидается сильный ливень. Местами по краю синоптики даже прогнозируют град.
В Гидрометцентре также предупредили об усилении ветра: во время грозы порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. На смену жаре придет небольшое похолодание: если 18 августа воздух прогреется до 29 градусов, то 19 и 20 августа столбики термометров будут колебаться от 20 до 25 градусов.
Продлятся дождливые дни недолго: с 21 августа погода начнет налаживаться. Уже на выходных в крае вновь установится жаркая летняя погода, подчеркнули в ЦГМС.
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