Выгода до 140 тысяч. В Барнауле застройщик предлагает "трешки" с большой скидкой

Застройщики предлагают множество вариантов недвижимости: небольшие студии как первое жилье, более просторные однокомнатные квартиры, и "двушки", которые пользуются повышенным спросом. На их фоне всегда теряются трехкомнатные жилые помещения. Кажется, что такие квартиры дороже, и налог за них больше. Но на самом деле "трешки" обладают рядом преимуществ перед другими вариантами.
Стоимость за квадратный метр
Одно из главных преимуществ трехкомнатной квартиры – ее цена. Как ни странно, выгоднее всего приобретать именно жилье большой площади. По сравнению с чуть меньшей по размеру "двушкой", цена за квадратный метр может быть значительно меньше.
До конца августа в компании "ВИРА-Строй" на трехкомнатные квартиры площадью 92,75 кв.м действует скидка в размере тысячи рублей за каждый "квадрат". Предложение суммируется с другими акциями от застройщика: можно сэкономить до 140 тысяч рублей.
Личное пространство
Многие выбирают двухкомнатную квартиру такой же площади, как трехкомнатное жилье: комнаты в этом случае получаются значительно больше. Но важнее, чтобы каждый член семьи чувствовал себя комфортно в доме и имел личный уголок.
Зонирование
Удобно, когда есть отдельные кухня, спальня и гостиная. У каждого помещения свои функции: например, муж отдыхает в спальне, жена готовит на кухне, а дети играют в гостиной – и никто друг другу не мешает. Такие квартиры можно купить в компании "ВИРА-Строй".
Комфорт с момента покупки
Немаловажно, что "ВИРА-Строй" предлагает квартиры с ремонтом "под ключ". Собственнику не придется тратиться на ремонт, ведь в квартире уже есть:
- матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;
- стены, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;
- линолеум с расцветкой "под ламинат";
- входные и межкомнатные двери;
- плитка в ванной комнате;
- вся сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Дом будет сдан до конца 2020 года в ЖК "Матрешки". Комплекс находится в Индустриальном районе – в квартале 2009. Его преимущества:
- авторское благоустройство;
- безопасная и благоустроенная придомовая территория;
- подземный и наземный паркинг;
- игровые, спортивные и прогулочные зоны;
- супермаркеты, школы и детсады рядом;
- хорошая транспортная доступность.
За более подробной информацией можно обратиться в офис "VS-Недвижимость" или позвонить по телефону +7(3852) 22-39-19.
ЖК "Матрешки"
"VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО "ИСК "ВИРА-Строй".
Пр. Красноармейский, 75б, 3-й этаж
Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов.
Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95
Пн, вт, чт, пт: с 9 до 19 часов.
Ср: с 10 до 18 часов.
Сб: с 10 до 14 часов.
Телефон: 8 (3852) 22-39-49
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Застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектная декларация на сайте.
Комментарии
Хорошая трешка, если только на площадке нет 5-ти однокомнатных квартир
Странно... а разве все квартиры в Барнауле не расхватали?!))
все-все
а одна осталась - налетай!